Willy: premio popular y acuerdo de palabra

William Mendieta recibió este jueves el premio por ser el mejor jugador del año, según los lectores de ABC Color. El enganche de Olimpia contó que el Palmeiras aceptó la propuesta de compra que el Decano realizó por el jugador.

El 2016 se está yendo con buenas noticias para William Mendieta. El enganche de Olimpia fue elegido por los lectores de ABC Color como el mejor jugador del año. “Es un premio importante en lo personal y estoy agradecido con las personas que me votaron”, comentó el franjeado.

Mendieta, quien visitó el estudio del Cardinal Deportivo, señaló que esta mañana habló con su agente Regis Marques y este le comunicó que el “Palmeiras aceptó la propuesta” que realizó Olimpia. “Solo falta la firma”, apuntó. El conjunto decano comprará la mitad del pase del futbolista en tres cuotas.

El jugador decano recordó que comenzó “un año complicado, no solo para mí sino en lo grupal. Se fue nuestro técnico”. En aquel entonces lo separaron del plantel y “muchas cosas pasaron por mi cabeza. Uno quiere decir muchas cosas y calcula. Preferí trabajar. Cuando volví me fue bien y mantuve una regularidad importante”.

“En ese momento, uno quiere salir a decir muchas cosas, a pelearse con todos. Pero los jugadores experimentados me ayudaron muchísimo. Yo no quería saber nada, quedaba como el culpable. Preferí callarme”, explicó.

“Cuando entrenaba solo pensé en muchas cosas, uno no quiere que se repita (...) Mis compañeros me defendieron y eso no lo voy a olvidar”, aseveró el jugador decano, que arreglará por tres años con el conjunto de Para Uno.

Por último, Mendieta contó que de niño admiraba a Guido Alvarenga y Derlis Soto y que en las divisiones inferiores de Libertad “mi sueño era ir de pasapelotas o de sparring y estar cerca de ellos”. El 10 franjeado se encuentra en etapa de recuperación de la lesión de ligamento cruzado anterior y aguarda regresar en marzo.