Primero La Liga, luego el Liverpool

Por EFE

El portero del Barcelona, Marc-André Ter Stegen, aseguró este jueves que, antes de pensar en las semifinales de la Liga de Campeones que disputarán ante el Liverpool, hay que sentenciar La Liga.

“Queremos lograr algo muy importante para el club, para la afición y para nosotros, y la Champions nos hace mucha ilusión, pero primero de todo queremos ganar los tres partidos de Liga que vienen ahora (Real Sociedad, Alavés y Levante). Es una semana dura, pero si los ganamos estaremos bastante cerca del título”, afirmó.

Ante el United, el Barcelona finiquitó la eliminatoria con un contundente 3-0 en el Camp Nou. Un error del portero del conjunto inglés, David de Gea, fue decisivo para que el segundo tanto subiera al marcador. Ter Stegen explicó que fue a consolar a De Gea al finalizar el partido.

“Le dije que no pasaba nada, que todos somos humanos y que eso me podía haber sucedido a mí también. La verdad es que me costó un poco celebrar ese gol, porque es un compañero que ocupa la misma posición que yo, pero la vida sigue y también para él”, razonó.