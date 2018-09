Cerro: aparece un tercer candidato

Javier Monges, abogado cerrista de 31 años, lanzó su candidatura a la presidencia de Cerro Porteño para las elecciones de diciembre. “Queremos que la directiva se conforme con votos y no que el presidente elija quienes manejan el club”, tiró el candidato.

Las próximas elecciones del Ciclón tienen a un nuevo postulante a ser mandamás de Barrio Obrero: se trata de Javier Monges, quien charló con el Cardinal Deportivo y se presentó como una tercera opción para los socios azulgranas, además de Raúl Zapag y Lucio Maldonado.

“Nos conoce mucha gente dentro del club, sabemos la necesidad de los hinchas”, arrancó diciendo. “Nos tratan de oportunistas, por el momento institucional del club, pero vemos lo que pasa y creemos que hay que buscar lo mejor para Cerro. Ellos (el oficialismo) siempre decidieron todo entre ellos sin darle oportunidad de participar o aportar a otras personas”, comentó el entrevistado.

“Admitimos que es difícil, porque no hay mucho tiempo de campaña y tampoco tenemos el respaldo económico. Pero queremos darnos a conocer como plataforma de gestión para trabajar todos juntos por Cerro”, explicó Monges.

“Hay que escuchar a los hinchas que no están asociados también, tienen que tener su opinión. Eso lo que no tiene ahora la directiva: apertura con la gente. Queremos que la directiva se conforme con votos y no que el presidente elija quienes manejan el club. Que sea más democrático”, planteó el candidato.

“El lunes 1 de octubre será el lanzamiento oficial de nuestra candidatura y ahí daremos a conocer a los que me van a acompañar”, cerró diciendo.