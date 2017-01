Quiso quedarse para cambiar la imagen

Lucas Barrios, jugador del Palmeiras de Brasil, dijo que tuvo varias ofertas para dejar el club pero que prefirió quedarse para cambiar la imagen que mostró en el 2016. En un momento de la nota dijo que fue mala suerte jugar en la selección.

El futbolista habló con el diario deportivo Lance que reproduce la entrevista a través de su página web y aseguró que tuvo ofertas de clubes de Brasil y de otros países para jugar esta temporada pero descartó todas las propuestas.

Barrios jugó el domingo un amistoso con su equipo ante el Ponte Preta y fue el autor del gol en la igualdad de 1-1. “El paraguayo dijo que tuvo varias oportunidades de interrunpir su trayectoria en el club y cambiar de aires, pero prefirió quedarse”, asegura Lance.

“No quise salir. Muchos equipos de Brasil me hablaron y estoy muy agradecido porque eso valoriza lo que hice en el 2015 aquí en el Palmeiras. Me gusta mucho Brasil, me siento bien. Es algo personal que tengo, no quiero dejar aquí la imagen que quedó del 2016 cuando el entrenador jugaba con otro sistema, cuando estaba jugando tuve la mala suerte de ir para la selección y encontrar a otro en mi lugar cuando volví, es algo personal, me quiero quedar en el Palmeiras”, aseguró Barrios.

Barrios señaló que pensó que tenía que quedarse para tener oportunidades de jugar en el Palmeiras por eso optó por no ir a jugar la Copa América Centenario con la albirroja.

El delantero no comenzó de buena forma el partido ante Ponte Preta: antes de marcar el gol erró dos posibilidades, una debajo del travesaño, aseguró Lance. “Me saqué la mala suerte”, aseguró.

