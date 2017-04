Regularizaciones para cerrar la primera ronda

Mañana, regularizan tres encuentros Sportivo Luqueño vs Sol de América, partidos no disputados el fin de semana por La undécima fecha del Torneo Apertura, debido a la inclemencia del clima y pésima condiciones de la cancha.

Cartelera:

* Sportivo Luqueño - Sol de América, en General Caballero CG. Miércoles: Sub 16 (07:00), Sub 17 (09:00) y Sub 19 (14:45). En la fecha, se regularizaron otros encuentros por la undécima fecha del Torneo.

- Resultados de hoy:

Sub 15

Sportivo Luqueño 2- Sol de América 3

En un partido muy intenso, la guapeza de los solenses fueron letales ante el rival de turno.

Cancha: General Caballero CG (local, Sportivo Luqueño). Árbitro: José Cuenca. Asistentes: Pedro Fernández y Édgar Acevedo.

Sportivo Luqueño: José Bernal; Éver Peralta, Christian Martínez (82' Alfredo Gastón), Antonio García y Juan Gamarra; Esteban González, Wilson Ramírez (58' Aldo Parra), Diego Fernández y Angelo Cabrera (63' Aléxis Ortiz); Luis Jara y Germán Moreno (ST Alan Espínola). D.T.: Waldimiro Acosta.

Sol de América: Sergio Álvarez; José Centurión, Fabrizzio Arias, Rodrigo Duarte y Thiago López; Matías Minella, Óscar Villagra (74' Lucas Galeano), Alexander Argüello (63' Iván Cabaña) y Enrique Estadella (74' Rodrigo Fariña); Bruno Riveros y Fernando Ruiz Díaz (82' Mauricio Bogado). D.T.: Hernán Rodríguez.

Goles: 22' Wilson Ramírez y 71' Diego Fernández (SL); 34' Bruno Riveros, 44' José Centurión y 81' Matías Minella de penal (SA).

Amonestados: 80' Christian Martínez y 87' Luis Jara (SL); 87' Iván Cabaña (SA).

Olimpia 7 - General Díaz 1

Cancha: Complejo ODD (Villeta). Árbitro: Helena Cantero. Asistentes: Félix Villasboa y Matías Cantero.

Olimpia: Alcides Aranda; Miguel Meza, César Vargas (69' Julián Balbuena), Álvaro Méndez y Rolando Ortiz; Fernando Insfrán, Matías Galarza, Fabio Barrios (58' Gustavo Giménez) y Ronald Cornet (62' Marcos Caballero); Diego Duarte y Wálter Velázquez (62' Giuliano Ghiglione). D.T.: José María Rolón.

General Díaz: Fabián Ávalos; Claudio Vera (56' Dany Salinas), Vicente Ovelar, Bruno Díaz y Matías Vera; Celso Escobar (79' Bani Osorio), Rolando González (66' Ezequiel Ibáñez), Guillermo Ayala y Ronald González; Jorge Silva y Marcos Samudio (52' Elías Benítez). D.T.: Agustín Villalba.

Goles: 5', 20' y 31' Wálter Velázquez, 23' Diego Duarte, 30' y 34' Ronald Cornet, 93' Giuliano Ghiglione (O); 73' Guillermo Ayala (GD).

- Clasificación Sub 15: Libertad y Nacional 26 puntos, Olimpia 25, Rubio Ñu 22, Cerro Porteño 21, Capiatá 18, Sol de América 14, Guaraní 12, Luqueño 9, General Díaz e Independiente CG 7 y Trinidense 3.

- Goleadores: WalterVelázquez (Olimpia) 16 tantos, Diego Duarte 14, Diego Fernández (Luqueño) 11 y Oliver Mattesich 9.

Sub 14

Sportivo Luqueño 1- Sol de América 1

En un partido deslucido auriazules y danzarines igualan a un tanto.

Cancha: General Caballero CG (local, Sportivo Luqueño). Árbitro: Édgar Acevedo. Asistentes: Pedro Fernández y José Cuenca.

Sportivo Luqueño: Bruno Martínez; Nelson Cáceres, Alberto López, Ángel Ibarra y Enzo Maldonado; Néstor Ramírez, Óscar González, Diego Insfrán (61' Paulo Ruiz) y Junior Echeverría; Richard Sosa (ST Víctor Astorga) y Ángel López (ST Mathías Gaona). D.T.: Néstor Alonso.

Sol de América: Luis Núñez; Víctor Benítez, David Benítez (49' Bruno Alfonso), Enzo Cardozo y Edilson Cabrera; Matías Torres, Moisés Rojas (43' Pablo Alarcón), José Ayala (43' Ronaldo Roa) y Cristian Estigarribia; Matías Torcida (ST Gabriel Vera) y César Salinas. D.T.: Carlos González.

Goles: 43' Enzo Cardozo en contra (SL) y 67' Gabriel Vera (SA).

Amonestado: 54' Víctor Astorga (SL).

Olimpia 6 - General Díaz 1

Cancha: Complejo ODD (Villeta). Árbitro: Matías Cantero. Asistentes: Félix Villasboa y Helena Cantero.

Olimpia: Carlos Urán; Fabio Vega (59' Facundo Echeguren), Blas Bolaños, Juan Burgos (59' Diego Ortellado) y Josias Silguero; César Olmedo (54' Arturo Domínguez), Leandro Caballero (59' Diego Núñez), Denis Colmán y Aldo Jara; Allan Wlk (51' Hugo Benítez) e Iván García. D.T.: David Villalba.

General Díaz: Guillermo Garay; Jorge Rodríguez, Juan Escobar (21' Roque Sánchez), Agustín López y Éver Aquino; Gustavo González (59' Guido Alvarenga), Pablo Núñez (18' Fabio Bernal), José Flores (44' Freddy Ramírez) y Fernando Sánchez; Víctor Céspedes y Marco González (53' Alan Castillo). D.T.: Lidio Benítez.

Goles: 13' Leandro Caballero, 22' y 52' Iván García, 47' César Olmedo, 56' y 60' Aldo Jara, el primero de penal (O); 42' Éver Aquino (GD).

- Clasificación: Olimpia 30 puntos, Cerro Porteño 28, Libertad 25, Nacional 15, Guaraní y Capiatá 14, General Díaz 13, Sol de América e Independiente CG 12, Rubio Ñu 11, Luqueño 8 y Trinidense 1.

- Goleadores: Aldo Jara (Olimpia) 15 goles, Allan Wlk Duré (Olimpia) 9, Diego Gómez (Libertad) 8 y Hugo Benítez E Iván García (Olimpia) 7.