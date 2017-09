Renuncia tras eliminación

Por AFP

BUENOS AIRES. El entrenador uruguayo Diego Aguirre se alejó este viernes del argentino San Lorenzo luego de ser eliminado por Lanús en cuartos de final de la Copa Libertadores.

La salida de Aguirre, de 52 años, se resolvió la mañana del viernes durante una reunión del director técnico con el presidente de San Lorenzo, Matías Lammens y el manager del club, Bernardo Romeo, antes del entrenamiento del equipo.

“Tomamos la decisión de alejarnos del club. Sentimos que teníamos un gran objetivo deportivo, que era la Copa Libertadores, no pudimos avanzar y no tener ese objetivo hace que sintamos la necesidad de alejarnos”, declaró el entrenador en rueda de prensa. Agregó que irse es “la mejor decisión que podemos tomar en este momento. Mi salida va a ayudar a descomprimir”. “Me voy con la tristeza de no ganar la Copa Libertadores”, insistió.

El encuentro que marcó su salida fue la derrota frente a Lanús en los penales en el duelo de ida la semana pasada. Los ’granates’ se quedaron con el boleto a las semifinales, donde se enfrentarán con otro argentino, River Plate.

El DT charrúa había asumido la conducción del ’Ciclón’ en junio de 2016, pero su gestión entró en zona de turbulencias apenas renovó su contrato hace algunas semanas, luego de una inesperada caída en la Copa Argentina ante Deportivo Morón (0-1), un club de segunda división.