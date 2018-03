Rodríguez: “Es la primera vez que pasa esto”

Rodolfo Fabián Rodríguez, arquero de 3 de Febrero, fue separado del plantel luego de la goleada ante Olimpia (4-0). El jugador expresó que es la primera vez que vive una situación así, que no es el único responsable pero que aún así apoyará al club.

“Hablo con la cabeza fría, es claro que el club está sobre todas las cosas y no pretendo hacerme de la víctima”, comenzó diciendo Rodríguez al Cardinal Deportivo. “Se tomó la decisión por alguna razón, que puedo compartir o no, pero lo importante es el equipo”, repitió el golero y contó que aún no conversó con el cuerpo técnico y que la decisión de dejarlo fuera se la comunicó el preparador de arqueros.

“Es la primera vez que pasa esto, que a alguien le hacen pagar los platos rotos, si un equipo pierde 4-0 es porque el equipo no anda bien, si se pierde por 1-0 y vos fallas en el gol ahí si es culpa del arquero”, se descargo Rodríguez. “Soy autocrítico y en el tercero si di un rebote que no debí y aprovechó Montenegro. Estas son cosas del fútbol, sigo apoyando a mis compañeros y ojalá podamos salir de esta situación”, finalizó diciendo el entrevistado.

El 3 suma tan solo un par de unidades producto de dos empates y aún no ganó desde su vuelta a primera. En la próxima fecha visitarán a Independiente de Campo Grande el domingo a las 19:45, en el Ricardo Gregor.