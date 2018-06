Burgos: “Quiero seguir en Olimpia”

Rodrigo Burgos, volante de 28 años del Olimpia, charló con la 730AM y expresó sus ganas de seguir en el club. De no arreglar con el decano, el futbolista explicó que podría seguir su carrera en otra institución de Paraguay.

“Es un campeonato especial para mi todas las cosas malas que tuve que pasar, lo festejé doble y estoy con más fuerzas para seguir adelante”, comenzó diciendo el mediocampista sobre el título del Apertura.

“Yo quiero seguir en Olimpia, me quedó el sabor amargo porque cuando estaba en mi mejor momento me tocó aquello y no pude demostrar más, quisiera quedarme”, continuó diciendo el futbolista.

Consultado acerca de su situación contractual, Burgos explicó que tiene aún 1 año más de contrato con Talleres de Córdoba y que espera que Olimpia decida seguir contando con él.

Sobre que pasaría si el decano no decide seguir contando con sus servicios, el mediocampista expresó que podría resolver su situación legal para volver a la Argentina o de otra manera, seguir jugando en otro equipo de Paraguay.