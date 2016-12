Rodrigo Rojas, el mejor jugador del año

Rodrigo Rojas fue elegido mejor jugador del año de acuerdo a los periodistas de ABC Color. El mediocampista de Cerro Porteño y de la Albirroja recordó que se repuso de un mal inicio de temporada y aguarda conseguir logros grupales durante el 2017.

Para Rodrigo Rojas, el 2016 fue una temporada bastante buena. Se hizo capitán y dueño del sector medio de Cerro Porteño, también fue titular en la Selección Paraguaya de Fútbol y este jueves fue distinguido como el mejor jugador del año por los periodistas de ABC Color.

Está “contento, agradecido por estar aquí nuevamente”. El año pasado, el jugador cerrista recibió un premio parecido, pero con los votos de los lectores de ABC Color. “Ojalá que sirva para tener una regularidad y conseguir logros con mi equipo”, indicó.

Rojas compartió la mesa con los integrantes del Cardinal Deportivo y analizó lo que le dejó el 2016. “Me costó el inicio por lo que sucedió con el Monterrey”, dijo el volante azulgrana. Al comienzo del año, el mediocampista tuvo problemas para desligarse del club mexicano y esto retrasó su debut en la temporada.

“Cuando me habilitaron, (César) Farías no me tenía en cuenta. Fue complicado. Comencé a ganarme le puesto y a encontrar un buen nivel y fue subiendo. Competir contra los mejores te ayuda a mejorar, a superarte. En lo personal eso ayuda. Ojalá que el año que viene sea mucho mejor en lo grupal”, expresó Rojas.

El capitán del Ciclón reveló que cuando de niño admiraba a Guido Alvarenga y que en una de sus primeras convocatorias a la Albirroja le sorprendió la humildad que transmitía Roque Santa Cruz.