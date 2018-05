Romero descarta vuelta a Paraguay

Hace unos días vincularon a Óscar Romero con Cerro Porteño y Libertad. No obstante, el jugador del Shanghai Shenhua sostuvo que tiene contrato con el club chino y “por ahora no” se dará su vuelta al balompié nacional.

Óscar Romero descartó un probable regreso al fútbol paraguayo este martes. Hace algunos días, saltó la versión de que podría continuar su carrera en Cerro Porteño o Libertad.

“No sé de dónde salió eso. Pero tengo contrato con el equipo chino, me quedan tres años y tengo que cumplir eso”, manifestó el futbolista del Shanghai Shenhua. “Por ahora, no. El presidente del club me dijo que quiere seguir contando conmigo”, añadió.

De igual manera, apuntó que “uno nunca le cierra las puertas a cualquier club, menos a Cerro porque le tengo un cariño especial”. Romero debutó en el Ciclón durante el 2011, conquistó dos títulos locales y esta tarde fue a la Nueva Olla para el el choque del cuadro azulgrana frente al Monagas por Copa Libertadores.

Con respecto a Gerardo Martino, quien podría ser el seleccionador de la Albirroja, sostuvo que es un buen técnico y destacó que haya dirigido al “mejor equipo del mundo (Barcelona)”.

Al mediodía se dio la lista de convocados para el amistoso con Japón, y en ella figura Alejandro Romero. Óscar no se mostró sorprendido por la presencia de Kuk. “Es un buen jugador. Recuerdo que intercambiamos camisetas”, dijo.

“Juega casi en el mismo puesto en que suelo jugar. También es zurdo. Lo importante es que venga a sumar”, sentenció. El choque con los nipones será el 12 de junio en Austria.