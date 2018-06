Romero Gamarra: “Cada vez mejor”

Alejandro Romero Gamarra habló esta mañana tras el entrenamiento de la Albirroja de Gustavo Morínigo. El argentino, naturalizado paraguayo, señaló que se siente cada vez mejor y con ganas de jugar.

“Estoy cada vez mejor, voy conociendo a mis compañeros, a algunos ya los conocía en Argentina pero no tuvimos la oportunidad de hablar. Contento de estar aquí”, fue lo primero que señaló el futbolista que milita en la Major League Soccer (MLS).

“Puedo jugar donde me diga el técnico, lindo es que el profesor me tenga en cuenta para el equipo, arrancar de titular, y si no se da, tengo que apoyar al equipo. Ojalá pueda jugar y demostrar lo que vengo haciendo”, añadió.

Romero Gamarra afirmó que no tiene inconvenientes en jugar con Óscar Romero o con cualquiera de los volantes para hacer el trabajo de conductor de la Albirroja.

Quiere hacer un buen trabajo para ser llamado de nuevo. “Ojalá pueda estar en los próximos llamados, pero sé que para eso tengo que trabajar bien en el club donde estoy para tener esa oportunidad”.

También afirmó que se siente feliz porque estará en el reconocimiento a Justo Villar, que jugará su último partido vistiendo la albirroja. Además, confirmó que utilizará la camiseta número 17.