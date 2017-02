15 de Febrero de 2017 12:27

¿Rosario o Barrio Obrero?

El volante argentino, Federico Carrizo aún no se ha vinculado con Rosario Central. Los Canallas no han podido llegar a un acuerdo con Boca Juniors por el pase y el jugador no descarta a Cerro Porteño como opción si no se da lo de su exclub.