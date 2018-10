Scaloni confía en hacer un gran partido

Por EFE

BUENOS AIRES. El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, aseguró que no tiene dudas de que la 'Albiceleste' hará “un gran partido” ante Brasil, en el amistoso que enfrentará a ambos combinados en Yeda (Arabia Saudí) el próximo 16 de octubre.

“(Brasil) es un equipo potente que viene con la mayoría de los jugadores a este partido. Nosotros, bueno, ya sabemos que venimos a competir y a intentar hacerlo lo mejor posible, no tengo dudas de que así lo haremos, seguramente haremos un gran partido”, recalcó Scaloni, técnico interino de la campeona del mundo en 1978 y 1986.

Tal y como sucedió en los últimos dos amistosos, que significaron el estreno de Scaloni en el banquillo, Argentina formará con jugadores jóvenes y, en su mayoría, con poca experiencia en la selección, al partido contra Brasil y al que jugará antes contra Irak el 11 de junio, también en Arabia Saudí.

Jugadores como Lionel Messi (Barcelona), Sergio Agüero (Manchester City) y Ángel di Maria (Paris Saint Germain) están fuera de una lista en la que sí están Nicolás Otamendi (Manchester City), Lautaro Martínez (Inter) y Paulo Dybala (Juventus).

“No hay ninguna puerta cerrada”, aseveró en referencia a los históricos antes de considerar que los próximos amistosos sirven para otros objetivos. “Siempre dije que lo más importante, más allá del resultado, es el funcionamiento. Es ver cómo se desempeñan estos jugadores ante este tipo de rivales”, dijo Scaloni, quien reconoció que en el amistoso ante Colombia el pasado 11 de septiembre “se vieron cosas muy buenas” pero hubo “otros momentos a lo mejor no tan buenos”.

Preguntado por si había hablado con Messi sobre la Copa América de Brasil 2019, Scaloni afirmó que en su cabeza “no están más” que los seis partidos amistosos que acordó con la Asociación del Fútbol Argentino, aunque sí confirmó que habló con el delantero del Barça en los últimos días.

“Yo la Copa América no me la planteo, solo hablamos de esta convocatoria, no hablamos de lo que pueda pasar dentro de un tiempo. Si es verdad que hablamos mucho de presente, de cómo jugó el equipo”, aseguró.

En su intención de probar a nuevos valores del fútbol del país austral, Scaloni llamó a debutantes como el central Juan Foyth (Tottenham) y el centrocampista Rodrigo de Paul (Udinese).

El técnico rosarino destacó de Juan Foytth que es un jugador de 20 años que les puede “dar mucho para el futuro” y que, a pesar de que no juegue mucho en su club, quieren “hacerlo jugar” en la selección. Asimismo, confirmó que su intención es que en los choques contra Irak y Brasil jueguen la mayoría de citados posibles.

“La idea es hacer, no sé si dos equipos diferentes, pero sí que la mayoría juegue un partido y la otra gran mayoría juegue el siguiente”, subrayó, al tiempo que se quejó por tener que jugar el primer duelo un jueves en Arabia Saudí, con un viaje largo para aquellos convocados que pertenecen a equipos argentinos, que acabarán su jornada el domingo.