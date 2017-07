Se busca delantero

El presidente de Guaraní, Juan Alberto Acosta, habló sobre el presente aurinegro y la serie contra River sobre la cual advirtió que “no está definida”. Acosta reveló que buscan uno o dos delanteros más y que Guillermo Beltrán “ya no está en el interés”.

El titular del Cacique comentó al Cardinal Deportivo la derrota ante River diciendo que “los primeros veinte minutos nos intentaron ahogar, pero después estuvimos en igualdad de condiciones. La diferencia fue que ellos generaron cuatro chances e hicieron dos goles”.

Consultado sobre si les faltó Néstor Camacho, Acosta tiró que “lo de Camacho era imposible y ahora hay que traer un buen delantero, tenemos que guiarnos por el esquema que se maneja, quien venga se tiene que adaptar. No trajimos antes porque no queríamos hacerlo de forma alocada, pero ahora estamos buscando uno o dos atacantes. Guillermo Beltrán ya no está en el interés. El que venga tiene que tener buenas condiciones”.

Llegadas y salidas

El entrevistado añadió que Clemente Rodríguez “estaría ultimando detalles mañana y después viene a Paraguay. Lo de Mendoza al Brasil ya está y un posible traspaso de Juan Aguilar estamos viendo aún. El volante Marcelo Cañete es otro que está en carpeta”.