Se completó la fecha 28 de la Intermedia

La disputa para conocer quien será el campeón de la División Intermedia y quien sera el sub-campeón que también ascenderá a la primera división está cerca de llegar a su final. Estos son los resultados de la antepenúltima jornada.

En dos de los juegos más destacados el puntero River Plate igualó con General Caballero de Zeballos Cué mientras que en el choque de escoltas San Lorenzó se impuso a 2 de Mayo.

En cuanto a los demás partidos, todos disputados en simultaneo a partir de la 10:00 am, los duelos se resolvieron de la siguiente manera:

Caaguazú 2-Rubio Ñu 2

Estadio: Federico Llamosas. Árbitro: Jorge Mercado. Asistentes: Roberto Cañete y Cristóbal Alderete.

Caaguazú: Esteban Sosa. Pablino Miranda, Oscar Benitez, Ariel Rolon, Pedro Rolon, Juan Ferreira, José Ríos (12' Néstor Ramírez), Carlos Martínez (70' Francisco Benítez), Ariel Coronel, Ever Céspedes (85' Roque Ayala), Diego Martínez. DT: Silvino Pereira.

Rubio Ñu: Ariel Paniego. Nelson Ruiz, Victor Ayala, Luis Cáceres, Cristian Ramos, Jordán Santacruz, Osvaldo Vigo (69' Antonio Galeano), Pedro Delvalle (65' Pablo Espinosa), Mauro Gómez (85' Claudio Estigarribia), Juvenal Cardozo. DT: Oscar Mendoza.

Gol: 40' José Ríos (C), 43' Mauro Gómez (R), 45' Juvenal Cardozo (R), 93' Ariel Rolon (C) de penal. Amonestados: 15' Luis Cáceres (R), 33' Ariel Rolon (C), 75' Pablo Espinosa (R), 85' Ariel Paniego (R) Expulsión: 94' Pablo Espinosa (R) por doble amarilla. Recaudación: G. 4.660.000 por boletas.

Ovetense 3-Sportivo Iteño 2

Estadio: Ovetenses Unidos. Árbitro: Oscar Velázquez. Asistentes: Hugo Martínez y César Caballero.

Ovetense: Blas Hermosilla. Óscar Giménez (38' Carlos Gini) William Ferreira, César Espinola, Rody Martínez. Rosalino Toledo, Pedro Martínez, Diego Rivero (70' Wilson Rojas), Luis Paniagua. Juan Gómez (33' Luis Giménez), Julio Chávez . DT: Daniel Lanata

Iteño: Hugo Britez. Eduardo Verdún, Juan Romero, Jorge Pérez, Fredy Vera. Sergio Britez (81' Blas Melgarejo), Joel Lezme (67' Juan Morinigo), Carlos Mena , Oscar Martínez (86' Diego Martínez). Alberto González. DT: Humberto Ovelar

Amonestados: 8' Adalberto González (I), 40' Diego Rivero (0), 45' Carlos Gini (O), 82' William Ferreira ( O), 85' Jorge Pérez (I) y 86' Fredy Vera (I). Expulsiones: 32' Adalberto González (I) por doble amarilla y 58' Sandino Sosa (I) por roja directa. Goles: 1' Pedro Martínez (O), 10' Juan Gómez (O), 29' Adalberto González (I), 36' Carlos Mena (I) y 55' julio Chávez (O). Recaudación: 9.280.000 por 464 boletas. Reserva: Ganó Ovetense 7-3.

Guaireña Fc 3-Resistencia 0

Estadio: Parque del Guairá. Árbitro: Cristhian Daniel Aquino González. Asistentes: Julio Aranda y Silvio Alfonso. Cuarto árbitro: Juan Alberto Franco.

Guaireña FC: Héctor Espínola, Favio Martínez, Marcos Acosta, Raúl Piris, Víctor Rojas, Francisco Parra, Rodrigo Resquín, Blas Claridge, Carlos Duarte (81'Ever Amarilla), Diego Areco (66' Edgar Villalba), César Giménez (76' Matías Milessi). D.T.: Troadio Duarte.

Resistencia: José Acosta, Ángel Alfonso (65' Juan Noguera), Inocencio Velázquez, Osmar Cantero, Alcides Barúa, Enrique Araujo, Roger Medina (45' Alejandrino Gamboa), Claudio Garay, Bruno Mendieta, Édgar Villasboa (75' Rodderix Pedrozzo ), Bendrix Parra. DT.: Ángel Martínez.

Amonestados: 10' Claudio Garay, 18' Angel Alonzo (R), 24' Fabio Martinez (G), 29' Edgar Villasboa (R), 41' Diego Areco (G), 52' Blas Claridge (G), 76' Derlis Parra (R), 88' Bruno Mendieta (R). Goles: 33' Diego Areco (G), 36' Carlos Duarte (G), 68' César Giménez (G). Recaudación: G. 9.080.000 por 454 boletas vendidas.Reserva: Guaireña 2 - Resistencia 0.

Fulgencio Yegros 1-Martín Ledesma 0

Estadio: Pablo Patricio Bogarín (local; Yegros). Árbitro: Arnaldo Samaniego. Asistentes: Rodney Aquino y Eduardo Britos. Cuarto árbitro: Pedro Echeverría.

Fulgencio Yegros: Bryan Sbarcas; Armando Ruíz Díaz, Rodrigo Morel, Víctor Mereles y José Doldán; Joel Román (80' Tomás Urbieta), Sergio Mendoza, Juan Gauto y Julio Samudio (83' Mario Otazú); Ronald Sanabria (77' Nicolás Riquelme) y Fernando Ruiz. D.T.: Ricardo Torresi.

Martín Ledesma: Nicolás Yegros; Iván Paniagua, Gilberto Benítez, Juan Guerrero y Alexis Maciel (63' Derlis Cabañas); Julio Larrea Richard Fernández, Diego Benítez (69' Douglas Martínez) y Juan Benítez (60' Sergio Samudio); Brian García y Julio Aguilar. D.T.: Domingo Irala.

Gol: 54' de penal, Ronald Sanabria (FY). Amonestados: 5' Gilberto Benítez, 44' Juan Guerrero (ML); 84' Rodrigo Morel (FY). Expulsado: 71' Víctor Mereles (FY), roja directa. Recaudación: 1.300.000 guaraníes, por 65 boletas vendidas. Reserva: Fulgencio Yegros 0 - Martín Ledesma 1.

Fernando de la Mora 1-Deportivo Liberación 0

Estadio: Emiliano Ghezzi. Árbitro: Marco Franco. Asistentes: José Cuevas y Jorge Molas. Cuarto árbitro: Héctor Bernal.

Fernando de la Mora: Jorge Pedrozo; Mílcar Gamarra, Guido Verdún, Julio López y Fredy Ayala; Junior Coronel, Milver Aquino, Ariel Sánchez (72' Cristhian Riveros) y Julio Trinidad (91' Jorge Quintana); Christian Giménez (86' Armando González) y Wilfrido Báez. D.T.: José Arrúa.

Deportivo Liberación: Derlis Espínola; Justo González, Roberto Cano, Lorenzo Cardozo (77' Alejandro Sosa) y Sergio Aquino; Juan Núñez (63' Rodrigo Bernal), Marcos Cardozo, Ángel Enciso y Lucas González; José Valiente (59' Jorge Giménez) y Luis Ovelar. D.T.: Édgar Denis.

Gol: 61' Mílcar Gamarra (FM). Amonestados: 33' Sánchez y 52' Ayala (FM); 60' Aquino y 68' M. Cardozo (DL). Expulsado: 87' Ángel Enciso (DL). Reserva: Fernando de la Mora 1-Deportivo Liberación 1. Recaudación: 1.780.000 guaraníes por 89 pagantes.

Sportivo Trinidense 3-RI 3 Corrales 0

Estadio: Martín Torres. Árbitro: Carlos Amarilla. Asistentes: Christian Sosa y Nimio Vera. Cuarto Árbitro: Guillermo Chamorro.

Sportivo Trinidense: Arístides Florentín; Javier Núñez, Claudio Vargas, Claudio Núñez y Marcelo Villamayor; Blas Irala, Eduardo Aveiro, Arturo Aquino y Vladimir Marín (78' Juan González); Jorge González (65' Richard Salinas) y Álex Álvarez (82' Jorge Achucarro). DT: Gabino Román.

R.I.3 Corrales: Félix Morínigo; Jorge Gómez, Roque Villalba, Sergio Tissera y Rodney Pedrozo; Aldo Cañete, Óscar Benítez (45' Jonatan Montanar), Renato Mencia (60' David Alcaraz) y Richard Gauto (72' Marcos Acosta); Orlando Mareco y Javier Portillo. DT: Arístides Rojas.

Goles: 45' Vladimir Marín; 56' Blas Irala de penal y 72' Richard Salinas (ST). Amonestados: 60' Montanar y 80' Alcaraz (RI3) Reserva: Trinidense: 4 - R.I. 3 Corrales 3. Recaudación: 1.520.000 guaraníes por 76 pagantes.