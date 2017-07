Julio Dos Santos le dijo adiós al Vasco Da Gama luego de dos años y 89 partidos. El volante rescindió con el club de Rio de Janeiro y en los próximos días llegará a Luque para firmar con Sportivo Luqueño: el contrato será por un año como jugador libre. “Julio (Dos Santos) llegará entre el martes y el miércoles para firmar. Él está en permanente contacto con el Gerente Deportivo (Daniel Ferreira). Debe solucionar un tema e sus hijos en el colegio”, mencionó Walter Gustavo Benítez a ABC Cardinal.

Dos Santos se despidió del Vasco en su cuenta de Twitter: “Cierro mi ciclo con la camisa del Vasco da Gama, Ciertamente la Cruz de Malta permanecerá para siempre un espacio en mi corazón .. # valeuVasco👍”, escribió.

Encerro meu ciclo com a camisa do Vasco da Gama,Com certeza a Cruz de Malta permanecerá pra sempre um espaço no meu coração..#valeuVasco👍 pic.twitter.com/rox7bNIsUE