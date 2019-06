“Se está llegando a un acuerdo con los jugadores”

Cristian Martínez manifestó que los futbolistas y el presidente de General Díaz están llegando a un acuerdo para el pago de sueldos y premios atrasados. El club iniciará la pretemporada entre el martes y el miércoles.

General Díaz no comenzó aún la pretemporada por los problemas económicos de la directiva con los jugadores. El club debe premios y salarios de varios meses y hasta no existir un acuerdo entre las partes, los futbolistas no iniciarán los trabajos para la segunda parte del año. “Hoy volvimos a hablar con el presidente y creo que se va a llegar a un acuerdo (...) Entre mañana o pasado arrancamos la pretemporada”, comentó Cristian Martínez a ABC Cardinal.

Futbolistas del @clubgralDiaz aguardan solución sobre atrazos en cobro se salarios, premios del campeonato de la @APFOficial y @Sudamericana , la FAP con su Pdte @RogelioDelgad12 les esta acompañando frente a la sede del club en Luque. pic.twitter.com/hF0MSFTyN8 — FAP (@FAParaguay) June 3, 2019

El entrenador de las Águilas aclaró que hasta que no se abone la deuda, no presentará una lista de quienes no seguirán en el plantel. “La lista de los jugadores que se van se acordaría una vez que se logre el acuerdo con el club (…) La planificación ya está hecha, tenemos un plantel de 29 jugadores pero seguimos buscando en algunos puestos”, añadió.

Por otra parte, Martínez apuntó que están en la búsqueda de un volante y un delantero para reforzar la plantilla. El conjunto luqueño tendrá el Torneo Clausura con el fin de alejarse de la zona del descenso y permanecer en la máxima categoría. Además, competirá en la Copa Paraguay.