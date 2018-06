Se movió sin Dele Alli

Dele Alli es la principal duda de Inglaterra de cara al partido del próximo domingo contra Panamá (8:00) en Nizhny Novgorod, en el que los ingleses esperan dejar encarrilado el pase a los octavos de final. El mediapunta del Tottenham sintió unas molestias musculares en el muslo tras la victoria por 2-1 contra Túnez en Volgogrado y las pruebas revelaron un pequeño esguince muscular en la zona del muslo, que quedó bajo observación.

Frustrating to have picked up a slight injury on Monday 😟 Will do everything in my power to get back to full fitness asap! #ThreeLions pic.twitter.com/o2NcIrwaxQ