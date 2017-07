¿Se va a Ponte Preta?

El club de Campinas mostró interés por Jorge Mendoza: Ponte Preta compraría el 50% del pase del mediocampista paraguayo. En Paraguay, Cerro Porteño y Sportivo Luqueño sondearon al jugador.

La llegada de Ever Almeida a Olimpia cortó la posibilidad de que el club haga uso de la opción de compra del pase de Jorge Mendoza. El jugador no iba a ser tenido en cuenta por el entrenador y al cumplir el préstamo de un año, volvió a Guaraní. El deseo del mediocampista es jugar en otro equipo pero con un contrato largo. Cerro Porteño y Sportivo Luqueño consultaron por el volante: el interés del primero fue cuando Gustavo Matosas era el técnico, mientras que el segundo, no llenó las expectativas económicas.

Ahora, en Brasil mostraron interés y la oferta es tentadora para Mendoza como su representante, Regis Marques: Ponte Preta quiere contar con el futbolista y compraría el 50% del pase, que pertenece al Aborigen hasta diciembre del 2017. El conjunto de Campinas está en la Copa Sudamericana y en la segunda fase, venció 1 – 0 a Sol de América en San Pablo.