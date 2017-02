“Bill López y diez más”

El campeón visita a Libertad en el arranque del Apertura. Garnero no confirmó el equipo para ir al Dr Leoz el viernes (19:10). El DT eligió a Bill López como sub 19. Además, se refirió a la situación de Cáceres: “Está un poco golpeado".

Los campeones del 2016 abrirán el Apertura 2017 la noche del viernes: Guaraní visita a Libertad en el Dr Leoz (19:10) por la primera fecha del Torneo. Daniel Garnero habló previo al partido y no confirmó el equipo. “Vamos a esperar 24 horas más para confirmar el equipo. No me confirmaron que los papeles de los refuerzos ya están”, mencionó el DT. Los pases de Hernán Novick, Sebastián Fuentes y Wilson Pittoni no llegaron a la APF.

Por su parte, el entrenador confirmó a Bill López como el sub 19. El volante zurdo, de 19 años, debutará en primera luego de pasar cinco años en las inferiores del club (marcó 18 goles en las categorías menores). Garnero se refirió al rival y señaló que “el partido es especial porque enfrentamos a un gran rival. Un club con una rivalidad con el nuestro. Tenemos que estar muy bien para traer los tres puntos”.

Por último, habló de la situación de Julio César Cáceres. El central está provisoriamente suspendido por dar positivo al doping (en la derrota 3-0 contra Sol de América). “Estoy en contra del dopaje y de la gente que quiere sacar ventaja de esa situación. Todos conocemos a Julio (Cáceres). Se demostró que en ningún momento hizo algo con intención. Se le encontró algo mínimo y no jugó el partido. Está un poco golpeado, pero es una persona de mucho carácter”, añadió.

El probable once del campeón será con: Alfredo Aguilar; Luis de la Cruz, Carlos Rolón (quien trabajó diferenciado en al semana por precaución) o Nery Bareiro, Luis Cabral, Édgar Aranda: Bill López, Marcelo Palau, Juan Aguilar, Alberto Contrera; Néstor Camacho y Rodrigo López.