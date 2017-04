“Si llega una oferta de Cerro lo pensaré”

Juan Manuel Salgueiro se refirió al posible interés de Cerro Porteño para la segunda mitad del año: “tengo contrato hasta diciembre con Nacional pero con una cláusula de salida en junio”. Gustavo Matosas lo dirigió en Danubio de Uruguay.

“Gustavo Matosas me dirigió en Danubio (Uruguay), yo llevaba dos años en Primera. Ayer lo fui a saludar y me dijo algo de aquellos tiempos”, afirmó Juan Manuel Salgueiro al Cardinal Deportivo. El uruguayo fue importante para la victoria 2 – 0 de Nacional sobre Cerro Porteño y al parecer, estaría en el interés del Ciclón para la próxima temporada.

“Tengo contrato hasta diciembre con una cláusula de salida en junio. Estoy enfocado en Nacional y sería una falta de respeto hablar del futuro. Nunca me llegó una oferta de Cerro Para analizarlo y si algún día me llega, lo pensaré”, admitió el media punta a la 730 AM.