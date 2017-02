“Si me quedaba en casa, estaría en la carpintería”

Cristian Colmán ya se instaló en Dallas y comenzó la pretemporada con su nuevo equipo. El delantero será el segundo paraguayo en la MLS 2017, tras Miguel Almirón. “Quiero aprovechar esta oportunidad al máximo”, mencionó a un medio de Estados Unidos.

El exdelantero de Nacional dio el salto a la Major League Soccer luego de ser una de las figuras en el equipo de Ever Almeida en el 2016. En interés, no solo estaba FC Dallas sino también Sao Paulo, Gremio y León de México. Pero el destino del paraguayo se encaminó a los Estados Unidos. El 26 de enero, el club le dio la bienvenida en su cuenta de Twitter mientras el jugador terminaba los papeles de la Visa en Asunción. El goleador llegó a Texas el 29 de enero y el 30 ya formó parte de los entrenamientos.

En una entrevista al medio Al día Dallas, Colmán habló de su niñez en San Cosme y Damián. “Desde pequeño ayudaba a mi padre y mi abuelo en el taller. Hacíamos de todo, puertas, sillas, mesas, pero también teníamos una chacra (parcela), donde plantábamos mandioca y maíz. Si me quedaba en casa, todavía estaría en la carpintería”, contó.

Por otra parte, el guaraní de 21 años, se refirió a su elección por EE.UU. para su primera experiencia internacional: “Con mi familia elegimos Estados Unidos. porque es un país muy bueno para vivir y la liga tiene cada vez mayor competitividad y exigencia. Quiero aprovechar esta oportunidad al máximo y tengo muchas ganas de seguir creciendo”. Además, expresó que vio a sus nuevos compañeros por videos y opinó sobre el estilo de juego. “Hay mucho toque y posesión de balón, muy parecido a como se juega en Sudamérica. Creo que el técnico sabe lo que quiere con un esquema y planteamiento interesante”, subrayó.

Por último, contó que siempre habla con Miguel Almirón, quien jugará en el Atlanta de Gerardo Martino: “Siempre me hablo con ‘Mike’ y la última vez me decía ‘olvídate que acá no es como la cancha (del club paraguayo) Rubio Ñu; jugás y entrenás en canchas lindas; la gente es amable; es una cosa de locos’”. Colmán y Almirón fueron parte de la Selección Paraguaya Sub22 que compitió en los Juegos Panamericanos de Toronto en 2015.