Sigue el Nacional C17 de fútbol de salón

Con toda normalidad continúa el desarrollo de la etapa clasificatoria del Campeonato Nacional C17 de fútbol de salón, cuya fase final se disputará del 24 al 28 de julio próximo en la ciudad de Capitán Bado, departamento de Amambay, con ocho participantes.

El torneo es organizado por la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón y 27 son las selecciones que toman parte de la etapa clasificatoria, de la que surgirán 7 equipos que avanzarán para las finales que se jugarán en Capitán Bado, cuyo seleccionado ya está con el boleto asegurado por ser organizador.

Estos fueron los resultados registrados hasta el momento: Grupo 1: Cerrito 3-Remansito 3, Falcón 1-Villa Hayes 5, Villa Hayes 1-Benjamín Aceval 1, Falcón 5-Cerrito 5, Remansito 6-Falcón 3 y Benjamín Aceval 3-Cerrito 4. Grupo 2: Ñemby 7-Fernando de la Mora 2 y Limpio 5-Villeta 4. Grupo 3: Ypacaraí 4-Coronel Oviedo 8, Caacupé 5-San Bernardino 5, Itauguá 2-Ypacaraí 2 y Coronel Oviedo 5-Caacupé 3. Grupo 4 (Serie B): San Juan Nepomuceno 5-Villarrica 5 y Villarrica 5-Coronel Martínez 1. Grupo 5: Hernandarias 5-Olariense 3, Minga Guazú 2-Paranaense 4, Olariense 5-Minga Guazú 1 y Caaguazú 5-Paranaense 0. El torneo prosigue este lunes con la siguiente programación: Grupo 1: Falcón vs. Benjamín Aceval y Villa Hayes vs. Remansito. Grupo 3: Ypacaraí vs. Caacupé y San Bernardino vs. Itauguá. Grupo 5: Minga Guazú vs. Hernandarias y Olariense vs. Caaguazú. Grupo 6: Yby Yaú vs. Amambay. Grupo 7: Concepción vs. San Pedro de Ycuamandyyu.