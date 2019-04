Sin equipo definido

Cerro Porteño no tiene el equipo definido para el juego del sábado ante River Plate por la fecha 16 del Apertura. Fernando Jubero dijo que esta tarde confirmará el equipo después de hablar con los jugadores.

“Hace 48 horas que jugamos el partido, ayer hicieron recuperación, fue duro, exigente y estamos acumulando varios partidos. Hoy vamos a poder tener más datos sobre los jugadores. A Amorebieta se le acabó el semestre y la buena noticia es el tema de Palau y Candia, ya trabajaron de manera normal y hoy probaremos si están cien por cien”, afirmó Jubero.

El español señaló que en la práctica de esta tarde va a evaluar a los jugadores para después confirmar el equipo que pondrá ante el Kelito, el sábado a las 19:30 en el Defensores del Chaco.

Aún no tiene confirmado al sub 19. “No está confirmado el sub 19 porque no tenemos el equipo aún, puede ser que tengamos restas y vamos a valorar la inclusión del sub 19. Luis Vargas es lateral izquierdo, tiene buena salida con el balón, técnicamente muy bueno, pero está Alan Rodríguez y también Alexis Duarte. Hoy lo tendremos más claro”.

Jubero mencionó que existe también la posibilidad de poner a Salustiano Candia de lateral izquierdo y dijo que habló con Nelson Haedo Valdez y decidieron que el capitán de Cerro no sea tenido en cuenta para esta fecha, ya que jugó los 90 minutos ante el Atlético Mineiro.

Fue consultado por Juan Camilo Saiz, que tiene contrato hasta junio. “No hablamos del semestre que viene, estamos en un momento en que el presente es importante, en lo deportivo aseguramos la presencia en octavos y estamos en la pelea por el campeonato. Camilo trabajó bien y aprovechó su oportunidad, después de mayo vamos a analizar su situación y la de todos los jugadores”.

El entrenador del Ciclón confirmó que en el arco seguirá Rodrigo Muñoz y que esta tarde le harán una prueba a Marcos Acosta Rojas para saber si estará o no disponible para el juego ante River Plate. “River es un rival complicado, lo fue en la primera rueda, hay estar atento, ganó el último partido, tiene jugadores importantes y contra nosotros se multiplican. Intentarán arroparse bien y tenemos que saber jugar para ganar el partido, que es lo más importante”.

“Ahora nuestra prioridad es el torneo local, porque tenemos tres partidos seguidos y el poder pelear pasa por estos juegos, no tengo dudas que es lo principal. Hay una ventaja de tener la localía en el partido de vuelta de octavos en la Libertadores, pero estamos muy metidos en el torneo local, tenemos que hacer valer nuestro momento en el campeonato”, añadió.

No le gustó un probable cambio en el calendario del Apertura. “El calendario ya no se puede cambiar, para eso se reúnen con tiempo, me parece un poco improvisado esto, antes del inicio ya se tiene todo el calendario, hay que tener mucha responsabilidad. Haremos lo que toque, pero el propio reglamento no permite que se cambie el reglamento”, finalizó.