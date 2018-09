Miguel Figueredo, presidente de Sol de América, reconoció el gran momento del delantero argentino Adrián Martínez (26 años), autor de un doblete ante Olimpia, y contó su historia para llegar a Villa Elisa. Además actualizó la situación de Mario Ricardo.

“Martínez anda muy bien, el estuvo preso por una injusticia y se recuperó de todo, lo superó todo para seguir entrenando y jugando al fútbol”, comenzó diciendo Figueredo a la 730AM.

El atacante había llegado a mitad de año procedente del Atlanta, que milita en la tercer división del fútbol argentino, donde fue goleador en la temporada 2017-2018 con 12 tantos. Pero un par de años antes estuvo preso 7 meses “por error” en la cárcel de Campana, como relata tn.com.ar.

El hermano de Martínez había recibido una serie de disparos y, mientras él y su familia se encontraban en el hospital, unos vecinos incendiaron la casa de los agresores. Más adelante el futbolista fue preso por ser culpado del incendio.

“Después de salir de la cárcel no podía conseguir trabajo. Le pedí a dios que me diera la oportunidad de jugar al fútbol y acá estoy”, expresó el argentino a un medio de su país en una entrevista.

Martínez fue fichado por Defensores Unidos de Zárate, de allí pasó al Atlanta y luego llegó a Paraguay. El dirigente solense explicó que el ex técnico del club, el argentino Fernando Ortiz, fue quien lo recomendó.

“Al principio no rendía bien porque había sido estaba desgarrado. Él no contó porque no quería dejar de jugar”, reveló Figueredo al Cardinal Deportivo. “Ahora se recuperó y se muestra hábil, rápido y peleador, es bastante completo”, completó el titular Danzarín.

Faltan un par de kilos

Consultado sobre la situación de Mario Ricardo, el delantero descubierto en la Copa Paraguay, que ya debutó en primera con Sol. Figueredo contó que está jugando en la Reserva por pedido de Almeida. “Tiene que bajar un poquito más de peso, le falta un poco más de velocidad pero condiciones tiene”, finalizó.