“Soy de Cerro y de acá no me muevo hasta que me echen”

Nelson Haedo habló de su futuro, admitió que los directivos de Cerro Porteño se acercaron para la renovación, pero aclaró que solicitó que hablen con su representante. “Estoy físicamente bien y seguir por un año más sería bueno”, contó el delantero.

La llegada de Fernando Jubero fue importante para Nelson Haedo Valdez: el delantero comenzó a tener mayor protagonismo, pasó a ser titular con Diego Churín en el ataque y marcó en el 1-1 con Deportivo Santaní y en la victoria 2-1 a Sportivo Luqueño. El atacante se refirió a su futuro y adelantó que los directivos del club se acercaron para hablar de la renovación (su contrato termina en diciembre), pero el futbolista solicitó que la conversación sea con su representante.

“Hoy me llamaron para eso (hablar de la renovación) pero les pedí que hablen con mi representante. Depende ellos, soy de Cerro Porteño y de acá no me muevo hasta que me echen. Estoy más firme porque estoy físicamente bien y esto es lo que quiero darle a Cerro. Todavía no cumplí y estoy con hambre de seguir ayudando. Seguir por un año mas estaría bueno”, manifestó el goleador en conferencia.

Por otra parte, Haedo explicó porqué con Luis Zubeldía no acompañaba a Churín en ofensiva. “Él (Zubeldía) me veía a mí o a Diego en su equipo. Su preferencia era Diego, pero es difícil dar una respuesta porque nunca jugamos juntos. Si se daba eran 10 minutos nada más. La gente vio que con Diego (Churín) podemos conectar bien”, culminó.