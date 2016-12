“Su realidad es volver a Brasil, pero no quiere”

Regis Marques, representante de jugadores, afirmó que la realidad de Alexis Rojas en estos momentos es volver al Fluminense de Brasil, aunque aclaró que el futbolista quiere volver al país.

“No hay nada decidido, el es jugador de Fluminense, hay un pedido del jugador de volver al país porque no se siente bien en Río de Janeiro. Se necesita el ok de la gente de Luqueño y eso siempre me preocupa. Trovato me dio la plata para comprar el pase del jugador porque los dirigentes de Luqueño me dijeron que si ponían cierta cantidad se iba a Olimpia, pero después no cumplieron con su palabra”, afirmó el representante a la 730 AM, ABC Cardinal.

“No puedo negociar así, si no me daban la palabra estaba todo bien. La mayoría de los dirigentes de Paraguay no son dirigentes, solo están ahí para hacer política. La realidad de Alexis por hora es volver a Fluminense, hablaré con ellos para que el vuelva a Luqueño”, añadió.

Consultado sobre el futuro de Rojas, respondió. “Voy a hacer lo que quiere el jugador a pesar de no estar de acuerdo con él. Tiene la chance de ganar plata pero no aprovecha. Estamos hablando si lo sigo representando porque no me gusta su pensamiento, no me gusta trabajar de esa manera”.

También habló del caso William Mendieta. “La gente de Palmeiras me respondió ayer, parece que hubo arreglo, ahora a esperar, a hacer los documentos y el contrato del jugador. Firmará por tres años con Olimpia”.

Guido Di Vanni puede ir a Capiatá aunque también lo quieren de Brasil. “Hay una posibilidad que pase a Deportivo Capiatá, tengo que hablar con Guido Di Vanni porque también lo quieren de Brasil. No tengo problema en que vaya a Capiatá porque es un club que siempre cumple”.

“Hoy me envian el contrato de Rodolfo Gamarra y estaría firmando entre hoy y mañana su contrato por tres años con Guaraní”.

Afirmó que se habla de la posibilidad que Hernesto Caballero pase a Cerro Porteño pero ni con el jugador, ni con él todavía no hablaron, señaló que al futbolista también lo quiere Nacional pero prefiere que vaya a Cerro Porteño.