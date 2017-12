Sub 16: Olimpia es vicecampeón

Olimpia derrotó 6-4 a Deportivo Capiatá y quedó con el segundo puesto de la categoría Sub16. Por su parte, Nacional fue derrotado por Libertad 4-0 en la última fecha del Torneo Clausura de las Divisiones Formativas.

En otro partido, Cerro Porteño, que ya se había consagrado campeón de la categoría, goleó 5-1 a Sol de América con los tantos de Héctor Bobadilla, uno de los goleadores del torneo.

Hasta el momento, las categorías definidas son: Sub 16: Cerro Porteño (campeón) – Olimpia (vice) Sub 17: Libertad (campeón) – Olimpia (vice) Sub 19: Libertad (campeón) – Deportivo Capiatá (vice).

- Resultados de la jornada:

Sub 16

DEPORTIVO CAPIATÁ 4 - OLIMPIA 6

Cancha: Complejo Auriazul (Capiatá). Árbitro: Augusto Alvarenga. Asistentes: Martín Estigarribia y Arcenio Mereles.

Deportivo Capiatá: Axel Boy; Edgar Aranda, Rodrigo Zarate, Luis Britez y Carlos Alcaraz; Anthony Espínola, Adrián López, Dhieisson de Oliveira (50' Darío Flecha) y José Miers (46' Nicolás Jara); José Velázquez (46' Cristián Fernández) y Numan Solalinde. D.T.: Javier Britez.

Olimpia: Edgar Edwards; Marcos Edwards (46' Enrique Cáceres), Max Ortellado, Robert Carballo (46' Jeremy Flor) y Mauricio Vera; Enzo Ávalos, Hugo Quintana (46' Juan Romero), Marcos Gómez y Erik López; Elian Von Brand y Fabrizzio Gómez. D.T.: Luis Romero. Goles: 11', 44', 48' y 70' Erik López, 73' y 82' Elian Von Brand (O); 52', 58' y 80' Numan Solalinde, 60' Cristián Fernández (DC).

Expulsado: 72. Anthony Espínola (DC).

LIBERTAD 4-NACIONAL 0

Cancha: Colegialito. Árbitro: César Silva. Asistentes: Gustavo González y Pedro Ramírez.

Libertad: Sergio Morínigo; Juan Feliú, Elías Fernández, Isaac Romero y Aldo Zárate; Leandro Meza, José Silva, Jonathan Martínez y Juan Salinas; Jesús Amarilla y Enzo Domínguez. D.T.: César Brizuela.

Nacional: Federico Gómez; Matías Quiñónez, Rafael López, Recci Leguizamón y Álex Aguilar; Mario Bazán, Richard Rojas, Armando Ybarra y Julio Miltos; Jonathan Benítez y Enrique Areco. D.T.: Diego Arévalos.

Goles: 16' Jonathan Martínez, 38', 46' y 68' Jesús Amarilla (L).

CERRO PORTEÑO 5 - SOL DE AMÉRICA 1

Cancha: Parque Azulgrana (Ypané). Árbitro: Juan Franco. Asistentes: Edgar Rolón y César Rolón.

Cerro Porteño: Víctor Agüero; Ignacio Paniagua, Líder Benítez, Ronaldo Dejesus y Leonardo Rivas; César Riveros (61' Andrés Fleitas), Juan Samaniego, Damián Bobadilla y Osman Romero (84' Diego Giménez); Héctor Bobadilla y Elías Ayala (75' Gonzalo Amarilla). D.T.: Arnaldo Cabral.

Sol de América: Mathías Bordón; Juan Almada, Marcelo Molinas, Fernando Noguera y Andrés Centurión; Óscar Villalba, Joel Núñez, Ricardo Samaniego y Adan Schaerer (75' Guillermo Cáceres); Fernando Ruiz Díaz y Carlos Ibarra. D.T.: Hernán Rodríguez.

Goles: 10', 28 de penal, 33, 38 y 42' Héctor Bobadilla (CP); 48' Fernando Ruiz Díaz (SA).

INDEPENDIENTE CG 0 - RUBIO ÑU 0

Cancha: Parque Guasu (local Independiente). Árbitra: Emilia Fretes. Asistentes: Nancy Fernández y Edgar Barrios.

Independiente CG: Juan Cantero; Ulises Galeano (52' Marcelo Palacios), Enzo Cardozo, Juan Colina y Denis Berdejo; Enzo Yugovich, Fernando Díaz (70' Juan Ortiz), José Morínigo y Lucas Alviso; Jesús Lamas (55' Alejandro Palmerola) y Matías González. D.T.: Carlos Rallo.

Rubio Ñu: Matías Cáceres; Osvaldo Martínez (46' José López), Mathias Ayala, Josué Morínigo y Elías Britez; Matías Benítez, Antonio Aranda, Esteban Sanabria y Josías Mendieta; Elías Ovelar (76' Darío González) y Sergio Cubilla (66' Ignacio Cáceres). D.T.: Osvaldo Gómez.

Goles: No hubo. Expulsado: 50' Esteban Sanabria (RÑ).

Sub 17

LIBERTAD 4 - NACIONAL 0

Cancha: Colegialito. Árbitro: Pedro Ramírez. Asistentes: Gustavo González y César Silva.

Libertad: Julio Chamorro; Derlis Cabañas, Alexi Sosa (ST Marcelo Rolón), Juan Jara y Hugo Martínez; Sebastián Benítez, Ramón Zárate (70' Elvio Vera), Iván Franco y Álvaro Recalde; Fernando Vázquez (60' Luis López) y Juan Benítez. D.T.: Desiderio Díaz.

Nacional: Lucas Galarza; Derlis Castillo (68' Aldo Díaz), Jorge Saldívar, Jorge Giménez y Mathías Galeano; Juan Riveros, Elías Larramendia (77' Alejandro Romero), Federico González (87' Juan Ramírez) e Iván Mendoza; Ariel Hidalgo y Derlis Pereira. D.T.: Vicente Quinto.

Goles: 13' y 27' Ramón Zárate, 67' Iván Franco y 77' Elvio Vera (L). Expulsado: 54' Juan Jara (L).

CERRO PORTEÑO 8 - SOL DE AMÉRICA 2

Cancha: Parque Azulgrana (Ypané). Árbitro: César Rolón. Asistentes: Edgar Rolón y Juan Franco.

Cerro Porteño: Carlos Schulz (28' Christian Jacquet); Sergio López (75' Cristhian Aranda), Jesús Portillo, Enzo Benítez y Luis Vargas; Ramón Melgarejo (71' José Cuevas), Orlando Cristaldo, Roberto Ramírez y Alex Acosta; Maikol Benítez y Celso Escurra. D.T.: Gustavo Cañete.

Sol de América: Alan Galeano; Fabrizio Vázquez, Miguel Benítez (54' Kevin Coronel), Roberto Cantero y Javier Rolón; Julio Medina, Ariel Ramírez (66' Mathías Rotela), Jorge López (71' Renato Benítez) y Luis Ortiz; Osmar Fernández y Alexander Argüello. D.T.: Hugo Cáceres.

Goles: 2', 52' y 90' Celso Escurra, 13' Alex Acosta, 22', 46', 65' y 76' Maikol Benítez (CP); 53' Jorge López y 38' Alexander Argüello (SA).

INDEPENDIENTE CG 3 - RUBIO ÑU 3

Cancha: Parque Guasu (local Independiente). Árbitro: Edgar Barrios. Asistentes: Nancy Fernández y Emilia Fretes.

Independiente CG: Lucas Sanabria; Hugo Rotela, Carlos Bogado, Fulvio Olazar y Jesús Villalba (53' Bautista Cardozo); Isaías Rolón (63' Guido Bernal), Jorge Villa, Elías Coronel y José Villalba; Adrián Alonso (46' Elías Rojas) y Anderson Bienveniste. D.T.: Osmar Bienveniste.

Rubio Ñu: Jesús Leith; Arturo Piris, Lino Britez Daniel Noldin y Júnior Candado; Juan Avalos, José Giménez (29' Oscar Ocampos (61' Carlos Pereira)), Juan González (41' Fernando Martínez) y Armando Benítez; Freddy Torres y Néstor Arévalo. D.T.: Osvaldo Gómez.

Goles: 4' Jorge Villa, 24' José Villalba, 77' Bautista Cardozo (ICG), 72' y 79' Armando Benítez, ambos de penal, 80' Juan Avalos (RÑ). Expulsados: 41' Jesús Leith, 52' Arturo Piris (RÑ), 52' Anderson Bienveniste, 71' Fulvio Olazar (ICG).

DEPORTIVO CAPIATÁ 1 - OLIMPIA 2

Cancha: Complejo Auriazul (Capiatá). Árbitro: Arcenio Mereles. Asistentes: Martin Barrientos y Augusto Alvarenga.

Deportivo Capiatá: Guido Giménez; Matías Rodríguez, Ricardo Peralta, Elías Garcete y Jorge Arellano; Iván Saldívar, Gustavo Valiente (46' Benigno López), Líder Alcaraz (65' Edgar Ortega) y Saúl Martínez; David Rodríguez (34' Alexander Colman) y Carlos Villamayor. D.T.: Manuel Núñez.

Olimpia: Jonathan Martínez; Alan Vargas, Alex López, Juan Recalde y Emilio Cartaman; Carlos Alonso (62' Alex Villarta), Rodrigo Martínez (56' Adelio Zarate), Matías Castillo y Teodoro Arce; Ángel Bóbeda (46' Richard Báez) y Carlo Bergottini. D.T.: Néstor Isasi.

Goles: 26' Juan Recalde y 41' Ángel Bóbeda (O); 48' Elías Garcete (DC). Expulsado: 91' Iván Saldívar (DC).