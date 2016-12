Silva y Brian, cerca

El mediocampista uruguayo Alejandro Silva (27) está para retornar a Olimpia, mientras la dirigencia decana realiza también intensas gestiones para lograr el fichaje del delantero Brian Montenegro (23).

Ambos futbolistas están ligados hoy día al equipo argentino de Lanús. En el caso de Silva, su ficha sigue perteneciendo al franjeado en un cincuenta por ciento.

No descartan a Lucas

En Olimpia no descartan contar con el concurso del atacante Lucas Barrios. La directiva sigue insistiendo en lograr su concurso y esto podría darse en caso de que Lucas, quien hoy día pertenece al Palmeiras, no siga en la institución brasileña y no reciba otra oferta tentadora de otro país.

Habría un grupo empresarial que puede hacerse cargo del salario del futbolista en caso de que acepte venir a Para Uno. Además de los futbolistas mencionados, también se tramita la incorporación de otros jugadores.

Por ejemplo, se menciona al ecuatoriano Mario Pineida, lateral izquierdo, de 25 años, que actualmente milita en el Barcelona de Ecuador. Pineida fue dirigido por Repetto cuando ambos concidieron en Independiente del Valle.

Asimismo, estaría en la mira un zaguero uruguayo que pueda ser el reemplazante de Salustiano Candia. Otro nombre que se sigue escuchando es el del volante Rodrigo Burgos.