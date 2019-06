Surgirán las finalistas en Femenino

El domingo, se juegan los encuentros de vuelta de las semifinales del Torneo Apertura de Fútbol Femenino (campo) de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) entre Libertad/Limpeño-Cerro Porteño y Sol de América-Deportivo Capiatá.

Libertad/Limpeño recibirá a Cerro Porteño, siendo el único equipo que sacó ventaja con su victoria de 1-0. Capiatá y Sol de América empataron sin goles.

En las juveniles, también definirán a las finalistas entre Libertad/Limpeño, Sol de América, Cerro Porteño y Olimpia.

Clasifican a la final los ganadores con mayor puntaje-goles.

Ayer regularizaron su encuentro pendiente por la décima fecha, UAA - General Caballero CG, donde la Sub 18 no se disputó porque el equipo local no contaba con los documentos requeridos. En cuanto a la Primera, la victoria fue para General Caballero por 6-1 con goles de Milagros Barreto (2), Nadia Trinidad, Kennya Fernández, Helen Acosta y María Servín para el equipo de Campo Grande y Luz Acosta para las universitarias. UAA terminó el campeonato con 15 derrotas.

- Los detalles:

JUVENILES

* Sol de América - Olimpia en Luis Alfonso Giagni (Villa Elisa) a las 08:00 hs.

Árbitra: Angelina Rodas. Asistentes: Daysi Riveros y Carmen Segovia.

* Libertad/Limpeño - Cerro Porteño en Optaciano Gómez Rivas (Limpio) a las 13:00 hs.

Árbitra: Helena Cantero. Asistentes: Tania Martínez y Lorena Miranda.

PRIMERA

* Sol de América - Deportivo Capiatá en Luis Alfonso Giagni (Villa Elisa) a las 10:00 hs.

Árbitra: Emilia Fretes. Asistentes: Nancy Fernández y Daysi Riveros

* Libertad/Limpeño - Cerro Porteño en Optaciano Gómez Rivas (Limpio) a las 15:00 hs.

Árbitra: Astrid Mendoza. Asistentes: Rossana Salinas y Laura Miranda.

- Resultados de los encuentros de ida:

JUVENILES

* Olimpia 3 - Sol de América 3

* Cerro Porteño 2 - Libertad/Limpeño 1

PRIMERA

* Deportivo Capiatá 0 - Sol de América 0

* Cerro Porteño 1 - Libertad/Limpeño 1