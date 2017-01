Teléfono... del Corinthians

Carlos Villalba confirmó a ABC Cardinal el interés del Corinthians por Álvaro Pereira. Al lateral también lo quieren Gremio de Porto Alegre y el DIM de Colombia. "La prioridad la tiene Cerro Porteño", contó el representante.

"Hoy surgió una situación con Corinthians (por Álvaro Pereira). Está fresco pero está ahí. Hablo con gente de Gremio, que lo quiere también, y del DIM pero la prioridad siempre la va a tener Cerro Porteño", manifestó Carlos Villalba al Cardinal Deportivo. El representante de Álvaro Pereira admitió que existió una comunicación del club brasileño preguntando por el lateral izquierdo: "me llamaron temprano y me contaron que iba a ver un interés del Corinthians. Me hablaron sobre los números y les dije que tenía que verlos. Por ahora es del aire, hubo sondeo pero nada formal".

El uruguayo llegó a Cerro Porteño en julio del 2016 y su contrato vence en junio del 2017. "Hubo una charla con un dirigente de Cerro pero primero vamos a tratar de que Palito (Álvaro Pereira) se incorpore a la pretemporada y luego veremos que es lo mejor para Álvaro", puntualizó Villalba. Pereira debe acoplarse al plantel el viernes y continuar la pretemporada en Ciudad del Este.