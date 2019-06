Eduardo Berizzo no confirmó la formación para el debut, pero puntualizó que desea un equipo de posesión. “Intentaremos tener más el balón”, contó el entrenador. Además, dijo que la chapa de candidato a ganar el partido es un punto que se debe confirmar.

Paraguay debuta este domingo en la Copa América, y en la víspera del partido contra Catar (15:00) por el Grupo B, Eduardo Berizzo se refirió al estilo de juego que impondrá la selección. “Lo de ser favorito, hay que confirmar. Necesitamos hacer más en el tiempo la posesión. Ser organizados. Llevar a cabo el plan de partido que tenemos, porque tenemos claro cómo jugarlo”, comenzó el entrenador argentino.

Berizzo no confirmó el equipo, pero aclaró que todos están en condiciones, a excepción de Gustavo Gómez, quien está suspendido. “Todos están listos. No quisiera contestar nada puntual, porque todavía los futbolistas no conocen (si juegan o no). Escogeremos mañana la formación adecuada para neutralizar defensiva u ofensivamente al rival. Pero pensamos en nosotros, en tener la posesión de la pelota. Tenemos ilusión y sentimos el compromiso de todos”, añadió.

Con respecto al rival, el campeón invicto de Asia, el técnico destacó el orden del equipo para defender y atacar. “Vamos a enfrentar a un equipo organizado; es campeón de Asia. Nuestro mayor respeto, el mismo que le tendremos a Argentina y Colombia. Guatemala significó un partido similar al que vamos a tener mañana. Debemos hacer una posesión inteligente de balón sin arriesgar”, puntualizó.

Por último, Berizzo habló de la pelota parada y mencionó que es un factor fundamental para todo equipo. “La pelota detenida es un factor fundamental. Un aspecto de juego que debe manejar todo equipo. Somos fuertes en el juego aéreo defensivo u ofensivo. Si tenemos que recurrir a la pelota parada, podemos marcar”, culminó.