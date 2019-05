Tenso momento en el Chelsea

En el último entrenamiento del Chelsea para la final de la Europa League (mide el miércoles a las 15:00 al Arsenal), se generó un tenso momento entre David Luiz y Gonzalo Higuaín. Durante la práctica de fútbol, el delantero presionó al defensor, que levantó el codo para que el atacante no se acerque. El gesto provocó el malestar del argentino, que trató de hablar con el brasileño, pero este evitó la conversación.

Tempers fraying in the Chelsea camp? 😡 Higuain and Luiz come together in training and Maurizio Sarri is furious! pic.twitter.com/obSZ51KGGd