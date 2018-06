Tim Cahill sueña con igualar el récord

Por AFP

KAZÁN. El talismán de Australia, Tim Cahill, rechazó que piense en colgar los botines y dijo que está enfocado en convertirse en el quinto jugador en anotar goles en cuatro Mundiales, para unirse a luminarias como Pelé y Cristiano Ronaldo.

El veterano delantero de 38 años es el goleador histórico de los "Socceroos" con 50 tantos en 105 partidos. Solo Pelé, los alemanes Uwe Seeler y Miroslav Klose yel portugués Cristiano Ronaldo han logrado decir presente en las porterías rivales en cuatro mundiales, y Cahill espera convertirse en el quinto en logarlo.

Este viernes en Sochi, Cristiano Ronaldo se convirtió en el cuarto jugador de la historia en marcar en cuatro Mundiales consecutivos, al anotar de penal el primer gol contra España en su debut en Rusia-2018.

El delantero de Real Madrid, que también anotó el segundo y el tercero, apenas cuenta seis goles en sus cuatro Copas del Mundo (2006, 2010, 2014 y 2018).

Cahill primero tiene que esperar que el entrenador de Australia, el holandés Bert van Marwijk, le de ingreso durante los partidos, ya que se espera que comience en el banquillo los tres partidos del Grupo C, contra Francia, Perú y Dinamarca.

El delantero es el responsable de casi la mitad de los 11 goles de Australia en Mundiales hasta la fecha pero, a sus 38 años, el tiempo está en su contra, aunque diga que “pasé todo un año preparándome para tres partidos”.

Subrayó que sus ambiciones personales, y las de Australia, son sorprender a la favorita Francia el sábado en Kazán, en su debut en el Grupo C. Cuando se le preguntó sobre sus planes para el futuro, dijo: “Los hechos son que entrenamos hoy, que entrenamos ayer, y el sábado jugamos en Francia. Eso es todo lo que tengo en mente”.

“Para mí, estar aquí ahora significa mucho. Entrar al terreno de juego va a ser un paso, marcar sería simplemente increíble. Unirme a (Pelé, Klose y Seeler) no tiene precio”, valoró.

En Alemania-2006, el entonces atacante del Everton marcó un doblete en la victoria 3-1 sobre Japón, clave para la clasificación de Australia a octavos de final. Cuatro años más tarde, en Sudáfrica, Cahill anotó contra Serbia en partido de la primera fase. Y en Brasil 2014, atacó de nuevo, anotando un tanto contra Chile y otro frente a Holanda en la primera ronda.

Cahill dejó en diciembre el Melbourne City, donde no tenía suficientes minutos, para unirse al Millwall, de la segunda división inglesa, donde ya había jugado en su primera experiencia europea. Pero en el equipo del sur de Londres tampoco tuvo gran protagonismo, por lo que su presencia en el Mundial quedó entre interrogantes. “Habría sido un gran dolor de cabeza no estar aquí, pero no hubiera sido por falta de intentos”, dijo.

“Lo más difícil como futbolista que llega a una Copa del Mundo es prepararse. En el momento en que decidí ir a Millwall, fue para prepararme física y mentalmente para jugar mi cuarta Copa del Mundo”, añadió. “Los juegos y el entrenamiento que jugué allí (en Millwall) ayudaron mucho. Y ahora que estoy aquí, es increíble”.

El sueño permanece intacto, pero Van Marwijk ha elegido como titular al delantero de los Urawa Reds japoneses Andrew Nabbout en los últimos cuatro juegos de los ’Socceroos’ y Cahill, a pesar de su historia en la selección oceánica, no es de segunda opción.

Pero si le toca entrar, dice estar listo. “Es el sueño de todos los chicos. Hablo con muchos de los jóvenes jugadores. (Daniel) Arzani se sienta a mi lado ... y de lo único que hablamos es de que, cuando tienes la oportunidad, hay que aprovecharla”.