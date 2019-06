Todos disponibles y sin dudas

Eduardo Berizzo habló en conferencia de prensa y señaló que todos los componentes del plantel están a disposición para el juego del domingo ante Colombia. Señaló que mañana confirmará el equipo a los jugadores pero que no tiene dudas.

“Salimos fortalecidos del partido ante Argentina, estamos imaginando el juego desde el punto de vista táctico para lograr la clasificación. Todos los futbolistas a disposición, listos para jugar”, aseguró el entrenador de la albirroja.

No quiiso adelantar nada con relación al equipo, dijo que no tiene dudas pero que mañana le dará a los jugadores el cuadro que enfrentará a los cafeteros en el Arena Fonte Nova de Salvador y envío un saludo a David Ospina, arquero que tuvo que abandonar la concentración por un problema familiar.

Fue consultado por el rival de mañana, Colombia. “Tengo una consideración alta de Colombia, es una selección muy fuerte y han demostrado en el primer partido. Son futbolistas importantes en sus equipos y conforman una selección fuerte, nos exigirán como Argentina y estamos listos para enfrentarlos”.

Afirmó que está imaginando lo que será el partido ante Colombia y no piensa en otros resultados, que se preocupará de otros partidos después de culminado el juego ante los colombianos.

Habló de la actuación de los árbitros y el VAR: “En el partido sucedieron fallos que no tienen que ver con el reglamento, Otamendi debía ser amonestado en el penal y nuestro penal en contra donde no nos demostraron que existe una imagen para decir que fue penal, no encontramos la mano en ninguna de las imagenes, por eso pedimos la comprobación para seguir creyendo”.

Berizzo afirmó que quiere un equipo ordenado. “El orden es un punto de partida fundamental para nuestro fútbol, lo táctico contra Argentina nos garantizó orden, cuando no hay equilibrio se sufre y el partido contra Argenitna nos otorgó seguridad el orden en el mediocampo y tuvimos buenas actuaciones individuales, ojala mañana encontremos nuestra mejor versión”.

Dijo que el partido exigirá una alta concentración por parte de sus jugadores y que Colombia cambió su sistema con la llegada de Carlos Queiroz y que no cambia nada en los planes de Paraguay que su rival llegue clasificado al partido.

No está en su mente fracasar. “Tengo una idea de fracasar que no es vinculante con el resultado, fracasa el que se asusta, el que no trabaja, nada nos hará variar nuestra hoja de ruta, confiar en nuestro trabajo, escribir una página nueva y ser fiel a una manera de entender el compromiso con la selección, ningún resultado nos hará cambiar desarrollar una idea que nos haga más fuertes”, concluyó.