“Todos sabemos que va a haber un incremento”

El presidente de Nacional, Guido Ciotti, explicó la situación del fichaje de Jonathan Santana al Cardinal Deportivo. El titular académico opinó además sobre el incremento monetario que percibirán los clubes por los derechos de televisión.

“Estamos concertando lo de Santana”, comenzó diciendo Ciotti a la 730AM. “Es un jugador de las características que nos pidió Ever (Almeida), a Jonathan le adeudan sueldo en Argentina y esperamos que solucione su rescisión con Sarmiento para poder sumarlo a Nacional, hoy él estaría reunidos con ellos”, explicó el nacionalófilo.

Con respecto al tema del mercado de pases, expresó que fue complicado. “Trajimos refuerzos de nivel pero que todos los clubes querían como Ariel Núñez o Miguel Paniagua, ellos por ahí cobrarían más en otro lugar, pero acá tienen la tranquilidad y contarán con más oportunidades”, comentó el presidente y agregó que el fichaje que se les escapó fue el del delantero Adalberto González, exluqueño y Capiatá. “Estábamos gestionando traerlo, pero recibió una ofertas del exterior y terminó aceptando. Veremos si podemos contratar a otro atacante para reemplazar a Cristian Colmán”, dijo Ciotti.

El aumento por la TV

El ingeniero Ciotti expresó que no entiende por qué la gente critica al actual presidente de la APF, Robert Harrison. “¿Que tiene que ver él (Harrison)? El contrato se firmó en otra época, en su momento fue un buen contrato, no podemos decir que se hizo mal. Él está trabajando para ayudarnos a los clubes, todos queremos lo mismo. La forma en la que la gente le reclama no me parece”.

El titular de Nacional admitió que, a pesar de que no se haya hecho oficial, todos los presidentes de clubes saben que habrá un incremento de dinero. “Harrison no me dijo a mí, a todos les dijo pero en persona”.

Consultado sobre la amenaza de varios equipos de primera de que si el monto aumentado no es importante, no se presentarían a jugar y paralizarían el Campeonato Apertura, Ciotti expresó que no se puede ser terminante diciendo eso. “No creo que no se inicie el campeonato. Harrison prometió que se iba a aumentar el dinero que percibirán los clubes pero jamás habló de montos o porcentajes. El solo hecho de que se pueda renegociar un contrato firmado tiene mucho valor, si la gente piensa que merecen otro porcentaje es otra cosa”.

El presidente continuó diciendo que, según las cifras que él maneja, “el aumento es poco, pero es difícil cambiar el contrato y recibir más. Capaz si se apura para conseguir se arregla por mucho menos que con una negociación como la que se viene haciendo”.

“Nuestra cancha esta bien”

Acerca de la inhabilitación del Estadio Arsenio Erico para iniciar el Apertura, Ciotti opinó que debe tratarse de un malentendido. “No estoy de acuerdo cuando dicen que solo 4 ó 5 canchas están habilitadas, la nuestra está en óptimo estado, además hicimos muchas mejoras. Nos sugirieron que para el vestuario visitante cambiemos de ducha eléctrica a termocalefón, pero eso no es una obligación como para inhabilitar todo el estadio”, finalizó.