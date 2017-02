“Torito” reclama al Rubio

El delantero Cristian “Torito” Bogado, actualmente en el Unión Comercio de Perú, se encuentra inhabilitado para jugar en su nuevo club porque Rubio Ñu no mandó el pase. “Hace tres semanas que no puedo jugar. Ojalá Ruiz Díaz piense en el lado humano”.

El atacante de 30 años, que estuvo en el 2016 en ñuense, tuvo una salida complicada de la institución: rescindió su contrato y recaló en el Unión Comercio del fútbol peruano; sin embargo, no ha podido debutar aún porque no llega su pase.

“Esta gente no tiene la predisposición de hacerlo”, comentó Bogado al Cardinal Deportivo y añadió que le escribió al presidente de Rubio Ñu, Rubén Ruiz Díaz. “Ellos me dicen que me porté mal con el club, porque yo conté que se debía a los jugadores. Me hacen esto por reclamar mis derechos. No tengo ninguna demanda, pero se pasan la pelota entre Ruiz Díaz y el abogado Dávalos. Incluso, le mintió a Harrison y le dijo que ya me iba a mandar”, contó el artillero.

“Torito” comentó que el presidente de su nuevo equipo, el Unión Comercio, está preocupado por la situación. “Estaba anunciado como titular la vez pasada, pero no puedo jugar. Hace tres semanas que llegué a Perú, pasaron dos fechas y no debuté”, relató Bogado.

El jugador lamentó todo lo ocurrido y pidió al titular del albiverde que vea el lado humano. “Yo tengo hijas, así como él, y trabajo de futbolista. Si yo dije algo cuando estaba caliente puede ser, pero ahora solo quiero poder arreglar este problema”, finalizó el entrevistado.

Un problema del sistema

Charlamos también con el dirigente de Rubio Ñu, Gustavo Dávalos, y dio su versión al respecto. “Nosotros rescindimos los servicios de Torito y firmamos un calendario de pago para pagarle lo que se le debía, lo mismo que con Fabio Escobar y Carlos Gamarra”. Consultado sobre el pase, el abogado explicó que es un problema del sistema. “Eso tiene una forma de hacerse, más cuando es un envío internacional”, dijo el ñuense.