Tres puntos y nada más

Guaraní derrotó 2-1 a Sol de América por la segunda fecha del torneo Apertura. El partido se jugó en el Defensores del Chaco y Epifanio García anotó el tanto del triunfo en los últimos minutos. Ambos equipos hicieron poco.

El campeón del fútbol paraguayo recibía a Sol de América en el Defensores del Chaco intentando borrar la derrota de la primera fecha ante Libertad. Garnero incluyó algunos cambios, principalmente en defensa, en busca de mejorar. De vuelta Bill López era el elegido para ocupar la plaza del Sub 19.

De Sol de América se esperaba mucho en el primer juego, pero solo empató ante Independiente en Villa Elisa, en un partido en el que su rival incluso se mostró mejor y pudo ganar el partido. Fernando Ortiz también realizó cambios con relación al equipo titular que jugó la primera fecha.

Guaraní fue el que comenzó queriendo un poco más, Néstor Camacho era el indicado para crear fútbol y llegadas hasta el arco de Sol, Hernán Novick también mostró cosas interesantes al principio.

El aurinegro llegó rápido al gol, con Sol mostrando poco dentro del terreno de juego. Hubo una falta hacia loa derecha de la defensa de Sol, el balón llego al medio y después de una serie de rebotes, Carlos Rolón sacó un gran remate para anotar el primero. Sol intentó llegar inmediatamente pero no estuvieron precisos en ataque. El equipo de Ortiz tenía a Álvarez solo en la zona ofensiva y los defensores aurinegros tenían poco trabajo.

No fue un gran dominio de Guaraní, pero el aborigen manejaba como quería el partido, Sol seguía mostrando poco, no era ni sombra del equipo que jugó el año pasado, después de un nivel bajo ante Independiente, no hubo cambios frente a Guaraní.

Sol quiso cambiar la imagen al inicio de la segunda etapa, presionó un poco más arriba a Guaraní y a los 47 minutos pudo llegar al empate pero Federico Acuña, solo, cabeceó afuera.

El partido estaba muy trabado, aunque Sol de América llegaba con peligro en las pelotas paradas, no estaba jugando bien pero estaba cerca del empate con las pelotas aéreas que llegaban cerca de Alfredo Aguilar. A los 56 minutos, Aguilar tuvo que esforzarse al máximo para sacar una pelota que pudo haber llegado hasta Álvarez.

Isaac Díaz ingresó por Aldo Olmedo para acompañar a Álvarez en la zona de ofensiva. El “Pinti” pudo llegar a marcar el empate pero su remate fue desviado por Alfredo Aguilar. Eran algunas de las pocas emociones que tenía el partido, que no mostraba mucho.

A los 76 minutos llegó el empate de Sol de América. Y fue de la manera que más llegó Sol en la segunda etapa, de pelota parada. Gustavo Velázquez anotó la igualdad en un partido que no tenía muchas emociones. El de Villa Elisa jugaba con un hombre menos tras la expulsión de David Mendieta por doble amonestación.

Parecía que el partido se iba con el empate y era más que merecido por lo que mostraron los equipos durante el partido, ambos no mostraron mucho, pero a los 88 minutos, una mala salida del arquero permitió a Bareiro darle la pelota a Epifanio García que anotó el segundo para el aborigen.

Guaraní ganó el partido en los últimos minutos después de no mostrar un buen fútbol, su rival, Sol de América, tiene mucho que mejorar si quiere estar mejor en el campeonato.