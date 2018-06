Trinidense triunfa y hunde a Ledesma

Sportivo Trinidense consiguió una contundente victoria 3-1 contra el Martín Ledesma de Capiatá, en el único cotejo del adelanto de la decimocuarta ronda del torneo de la División Intermedia.

El cuadro auriazul dirigido por Juan Daniel Cáceres está saliendo a poco de la incómoda posición en la que se encuentra en la zona de descenso, caso contrario al del elenco capiateño que cosechó su cuarta derrota en forma consecutiva y quedó relegado entre los últimos en la clasificación.

Estadio: Martín Torres. Árbitro: Eusebio Gaona. Asistentes: Hugo Martínez y José Mercado. Cuarto árbitro: Mathías Cantero.

Sportivo Trinidense: Arístides Florentín; Ronaldo Villalba, Claudio Núñez, Heemang Jang y Arturo Aquino; Róger Rojas (77' Juan González), Eduardo Aveiro, Ulises Bogado (87' Fernando Díaz) y Vladimir Marín (82' Blas Irala); Richard Salinas y Álex Álvarez. D.T.: Juan Daniel Cáceres.

Martín Ledesma: Carlos Gamarra; Yimmy Cano, Ronald Coronel, Édgar Balbuena y Alexis Maciel; Iván Paniagua (56' Osmar Acuña), José Barreto (60' Fredy Sosa), Julio Larrea y Édgar Villasboa; Richar Estigarribia y Derlys Cabañas (ST Roberto Sánchez). D.T.: Mauro Caballero.

Goles: 28' Richard Salinas, 53' Vladimir Marín de penal, 55' Róger Rojas (ST). Incidencia: 54' Arístides Florentín (ST), paro el penal ejecutado por Richar Estigarribia (ML). Amonestados: 34' Balbuena (ML). Expulsado: 73' Osmar Acuña (ML). Reserva: Trinidense 2-Martín Ledesma 1. Recaudación: 2.580.000 guaraníes por 129 pagantes.

Los partidos de hoy:

*San Lorenzo vs. General Caballero ZC (23), en el Gunther Vogel. Árbitro: Gedidías Zacarías. Asistentes: Guido Miranda y Derlis Viveros. Cuarto árbitro: Óscar Amarilla.

*Fulgencio Yegros vs. Sportivo Iteño, en el Ex Tembetary. Árbitro: Antonio Arias. Asistentes: Héctor Medina y Jorge Sanabria. Cuarto árbitro: Víctor Cuevas.

*Ovetense FC vs. 2 de Mayo, en el Ovetenses Unidos. Árbitro: Arnaldo Samaniego. Asistentes: Juan Olmedo y Derlis González. Cuarto árbitro: César Rolón.

*River Plate vs. Fernando de la Mora, en los Jardines del Kelito. Árbitro: Víctor Ruiz Díaz. Asistentes: Blas Rojas y Rubén Dávalos. Cuarto árbitro: Fredy Sánchez.

El domingo se completa la fecha con estos lances, todos a las 15:00: Resistencia vs. Liberación, en el Tomas Beggan Correa (arbitraje de Carlos Amarilla); Guaireña FC vs. Rubio Ñu, en el Parque del Guairá (Juan López) y Deportivo Caaguazú vs. 3 Corrales, en el Club 8 de Diciembre (José Méndez).

La clasificación: River Plate 27 puntos, General Caballero ZC 23, Fulgencio Yegros 23, San Lorenzo 22, Resistencia 19, 2 de Mayo 19, 3 Corrales 19, Guaireña 18, Fernando de la Mora 17, Liberación 17, Caaguazú 16, Trinidense 15, Sportivo Iteño 14, Martín Ledesma 13, Rubio Ñu 12 y Ovetense 11.