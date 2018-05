Trinidense visita el Bajo

Resistencia y Sportivo Trinidense se enfrentan este sábado en el único encuentro del adelanto de la undécima fecha del torneo de la División Intermedia, a las 15:00, en el barrio Ricardo Brugada.

El juez del cotejo será Ulises Mereles, asistido por los costados por Juan Olmedo y Derlis González, el cuarto árbitro será Gustavo Cáceres.

Resi viene de una victoria 2-1 frente a Fulgencio Yegros en Ypané donde cortó una racha de cinco partidos del “Prócer”, en tanto “Triqui”, también viene de un triunfo, el segundo consecutivo de la mano de Juan Daniel Cáceres, y busca salir de la zona roja del descenso. El domingo se completa la 11a. fecha con siete confrontaciones:

A las 09:30: Martín Ledesma vs San Lorenzo, en Capiatá (arbitraje de Alipio Colmán. A las 15:00: Sportivo Iteño vs. River Plate, en Itá (Héctor Bernal); Liberación vs. General Caballero ZC, en Liberación (Carlos Amarilla); 3 Corrales vs. Ovetense FC (Julio Ojeda); y Guaireña FC vs. Deportivo Caaguazú, en Villarrica (Antonio Arias). A las 15:30: 2 de Mayo vs. Fernando de la Mora, en Pedro Juan Caballero (Gedidías Zacarías). A las 16:00: Rubio Ñu vs. Fulgencio Yegros, en La Arboleda (Marco Franco). Clasificación: River Plate 20 puntos, Dan Lorenzo 18, General Caballero 17, Fernando de la Mora 16, Fulgencio Yegros 16, 2 de Mayo 15, Liberación 14, Residencia 14, Martín Ledesma 13, Caaguazú 12, 3 Corrales 12, Rubio Ñu 12, Guaireña 11, Sportivo Iteño 11, Trinidense 9 y Ovetense 7.