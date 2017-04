Trovato del arbitraje: “Fue un desastre”

Marco Trovato, presidente de Olimpia, volvió a cargar contra el arbitraje. Si bien su equipo ganó, aseveró que el trabajo de los árbitros “fue un desastre” y que quieren suspender Para Uno porque “hay gente que no puede aguantar que hagamos una fiesta”.

Olimpia superó por 2-1 al Sportivo Luqueño y el presidente decano, Marco Trovato, volvió a quedarse disconforme con la tarea de los árbitros. El titular decano cuestionó la decisión de Julio Quintana, quien echó a Richard Sánchez, por informaciones de Juan Benítez, cuarto árbitro, antes del cierre del primer tiempo.

Para Trovato, el trabajo de los jueces “fue un desastre. El árbitro expulsa sin razón en una cancha que estaba llena, que era una fiesta. Vienen para empañar”. Ya durante el cotejo le dedicó un par de tuits y tras el encuentro añadió: “Vino a perjudicarnos de vuelta. El cuarto árbitro hace sacar una roja cuando no hubo nada, ni un golpe. (Pablo) Zeballos dio un golpe en la cara en una jugada y solo fue amarilla”.

“Es llamativo y evidente que la intención es bajarnos, golpearnos, que esto se descomponga”, apuntó el presidente franjeado. “Después, si algo pasa, si se tira algo somos nosotros los culpables y el arbitraje nunca tiene la culpa”, dijo molesto.

Recordó que sufrieron la expulsión de Hernán Pellerano, hombre clave en la defensa decana, en la fecha pasada y ahora le toca la de Sánchez, un juvenil que se ganó el puesto en el sector medio.

“Hay gente que no puede aguantar que Olimpia sea una fiesta (...) Están queriendo suspender Para Uno. No aguantan que tengamos la cancha llena. Nos quieren bajar no solo en lo deportivo sino también en cuanto a la fiesta que armamos”, afirmó en contacto con la prensa. “En el país existen dos tipo de hinchas: los olimpistas y los antiolimpistas”, sentenció Trovato.