Trovato: “El trabajo de Repetto es impecable”

Marco Trovato, presidente de Olimpia, afirmó que el trabajo de Pablo Repetto al frente del plantel decano es impecable. Dijo que hay que aguantar el proceso y pidió que los olimpistas llenen el Defensores el jueves.

“La respuesta del público está y esperemos jugar a cancha llena. Olimpia tiene mucha gente porque es Olimpia, es un club que en un país tan chico como el nuestro ha ganado todo. Se ha metido en la élite mundial de los clubes que han ganado copas intercontinentales, eso hace que despierte una pasión grande en los paraguayos”, aseguró Trovato a la 730 AM, ABC Cardinal, cuando fue consultado sobre por qué el Decano tiene tanta gente.

Habló del tema Intercontinental y el reconocimiento de la FIFA. “No es que la FIFA no reconoce la Intercontinental, lo que no reconoce es el término campeón del mundo, pero el ganador de ese trofeo era el campeón mundial por mucho tiempo, pero es algo anecdótico a esta altura. Los más grandes del mundo han ganado esta copa y para nosotros quedan esas noches de derrotas en finales y de victorias también, eso es el Olimpia para nosotros”.

Después fue consultado por el trabajo del entrenador, Pablo Repetto. “El trabajo del profesor es impecable, empezó un trabajo que no teníamos bien hecho en el equipo, es normal que no esté ensamblado aún, hay que darle tiempo, rodaje al cuerpo técnico. Recién ahora tenemos plantel al cien por ciento, desde la directiva estamos contentos con el trabajo, entendemos al hincha. Cuando uno está en Olimpia tiene que aguantar este tipo de cosas, tenemos que trabajar y sacar adelante al club, esa es nuestra política”.

Afirmó que no quería hacer futurología cuando fue consultado sobre qué pasaría en caso de no ganar al Independiente del Valle. “Sabemos a que apuntamos y seguiremos en esa línea, necesitamos obtener resultados ahora. Sabemos lo que quiere el técnico y vamos a seguir en este camino”, señaló.

Trovato habló también de Jonathan Gonzáles, el jugador ecuatoriano muy cuestionado por los hinchas. “Gonzáles es un jugador diferente a lo que teníamos, le está costando encajar, hay que apoyarlo, bancarlo y ver los resultados. Jugar en Olimpia no es fácil. A Mendieta le costó un año adaptarse a Olimpia y para mí es el mejor jugador del fútbol paraguayo. Jonathan tiene condiciones para jugar en Olimpia”.

“Nosotros buscamos un técnico por el proceso y el trabajo que tiene, eso nos gustó del profesor Repetto, tiene un fútbol táctico, cuida el cero, que es lo que nos gusta. Hoy, a un mes de haber comenzado a trabajar, va a empezar a demostrar; dirigió apenas un partido de visitante en la altura y ya había un problema de la gente que no le tenía confianza. Hay que darle crédito al técnico”, aseguró cuando habló de nuevo del tema Pablo Repetto.

Señaló que no le gustó que hayan silbado a Jonathan Gonzáles antes de ingresar al campo de juego. “Para mí, no es de olimpistas lo que se hizo la vez pasada: cuando el técnico le llamó, le silbaron a González; todavía ni entró y se le silba. Eso no es de olimpistas, es de otros clubes. Está mal lo que hicieron. Juegan 11 en la cancha y si el técnico decide enviarlo a uno y la gente le silba, le tira a todos para abajo. El plantel sabe lo que Jonathan le puede dar al equipo, hay que seguir apoyándolo, no es fácil para algunos jugadores adaptarse al Olimpia y ojalá él pueda lograr eso”.

Trovato afirmó que Hernán Pellerano y Edcarlos ya están habilitados para jugar y depende de Pablo Repetto ponerles en el equipo. Además, pidió el apoyo de los hinchas. “Quiero invitarles a todos para mañana. Tenemos que empujar al equipo y dar el salto que queremos de llegar a la tercera fase. Esperemos jugar a cancha llena y que demostremos lo que es nuestro club a nivel internacional”, concluyó.