Sebastián Ariosa, lateral del Sportivo Luqueño, charló con el Cardinal Deportivo y palpitó el choque de mañana ante Olimpia. Aclaró que el franjeado cumplió con él en lo económico y recordó que en Uruguay ya jugó en horario matutino.

“Este semestre no arrancó como esperábamos”, comenzó diciendo el defensor, “muchos resultados adversos, cambios de entrenadores y aún no hemos logrado una estabilidad, necesitamos eso para estar más tranquilos”, analizó Ariosa.

Consultado sobre el horario del compromiso ante Olimpia (10:00am) el auriazul explicó que en Uruguay, en invierno se jugaba un partido de cada fecha por la mañana. “Todos los domingos uno de los partidos era a las 9:00am y a mi me tocó jugar varias veces”, recordó el charrúa. “Cambia mucho la preparación, uno está acostumbrado a entrenar pero no a jugar a esa hora, ya en la semana se busca despertarse temprano para acostumbrarse y el día anterior al partido hay que acostarse muy temprano”, contó el futbolista.

Con respecto a si motiva enfrentar al Olimpia, Ariosa reconoció que sí y de una manera especial. “No es por despreciar o desestimar a los demás equipos pero es así, a mi me toco estar del otro lado y los rivales se motivan más contra Olimpia”, expresó el jugador.

Acerca de su situación con el Club de Mariscal López, el del Sportivo comentó que “por suerte es un tema cerrado, Marco cumplió con lo pactado, es un capítulo cerrado, la gente del Olimpia siempre me saluda, algunos me piden que vuelva y eso me deja contento porque significa que cuando estuve deje todo e hice un buen trabajo”.

El duelo entre franjeados y luqueños será mañana a las 10:00am en el Manuel Ferreira y Ariosa aseguró que Héctor Mareco aún no ha definido el onceno que saltará al campo.