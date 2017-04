Un Cerro apático

Luego de la caída de Cerro Porteño frente a Nacional por 2-0, el entrenador azulgrana, Gustavo Matosas, sintió un equipo “apático, sin esa fortaleza que debe tener un cuadro grande”, añadió.

El Cerro Porteño de Gustavo Matosas sufrió su primera derrota este domingo y el estratega dijo en conferencia de prensa que se hizo “un mal partido. Hubo pocas cosas que me gustaron, o ninguna. Sentí apático al equipo, sin esa fortaleza que debe tener un cuadro grande. No me gustó”.

En medio de la semana, el Ciclón jugó un partido correspondiente a la fecha ocho y, con el de este domingo, fueron tres encuentros en una semana. El entrenador apuntó que “fueron tres partidos que desgastaron mucho al equipo. Debemos mejorar en los aspectos que no tuvimos tiempo de trabajar por la seguidilla, como la pelota parada”.

“El equipo sintió estos tres encuentros en una semana. Ahora vamos a empezar a ver desde otro lugar, con mas análisis en cuanto al estado físico de los jugadores” agregó el uruguayo.

“Cuando venga otra seguidilla, esto ya nos sirve como anticipo de lo que va a suceder. Debemos tomar otras precauciones cuando llegue el momento. Tal vez hay jugadores que no están preparados para aguantar los tres partidos en la semana”, aseveró.

Matosas lleva cinco cotejos dirigidos a Cerro Porteño, hiló tres victorias seguidas, a mitad de la semana pasada se produjo el primer empate (1-1 con Independiente de Campo Grande) y este domingo sufrió la primera derrota, contra Nacional.