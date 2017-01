“Es un sueño hecho realidad”

Hernesto Caballero firmará el martes con Olimpia: el club compra el 50% del pase con un contrato de 4 años y lo cede a General Díaz por 6 meses. El volante deberá presentarse mañana al plantel que dirige Aldo Bobadilla.

“Según mi representante, el martes ya se estaría concretando (su ida a Olimpia). Ya tengo la autorización del Presidente del General Caballero (Bogado) y el técnico de General Díaz (Aldo Bobadilla). Solo falta la autorización de Regis Marques (su representante). Me ceden por que hay varios jugadores en mi posición y a mitad de año algunos podrían irse”, mencionó Hernesto Caballero a Estadio Lleno. El mediocampista firmará con Olimpia por cuatro años y el club comprará el 50% del pase del jugador.

“Varios equipos me querían y tardó en arreglarse por que no llegaban a un acuerdo económico con General Caballero (había comprado el 100% de Fernando de la Mora)”, continuó en ABC Cardinal. Con relación a su estado físico, el volante contó: “trabajé por mi cuenta como también con General Caballero en la Intermedia pero me falta ritmo futbolístico”. Aldo Bobadilla, DT de General Díaz, mostró interés por Caballero y acordó su ida para sumarse al plantel, mañana a las 7:00 en San Lorenzo.