Una selección itinerante

Justo Villar, director deportivo de la selección paraguaya, aseguró que la albirroja tiene previsto practicar en diferentes canchas de clubes de nuestra capital durante la fecha FIFA. Se mostró sorprendido por la probable caída del amistoso ante Ecuador.

Villar comenzó hablando de las gestiones que realizó con los clubes para liberar a los jugadores sin tener partidos amistosos. “Tuvimos que hacer algunos llamados y ponernos de acuerdo con los clubes para que nos cedan, algunos con restricciones, pero la flexibilidad nuestra hace que tengamos una buena relación con los clubes, hicimos un trabajo en conjunto, ojala puedan venir todos y es una pena lo que le paso a Cristian Colmán, ojala que se recupere pronto”, afirmó Villar a la 730 AM, ABC Cardinal.

“Las reglas de FIFA dice que es por periodo internacional, no por partidos, pero atendiendo las necesidades de los clubes negociamos. El profesor habló con la gente de Corinthians sobre el caso Ángel Romero y se pudo llegar a un acuerdo con ellos”, añadió.

Se mostró sorprendido con la información que Ecuador jugaría el amistoso de noviembre ante Haití y no ante Paraguay.

“La idea es jugar dos partidos en noviembre, ahora veremos como se arregla porque hay poco tiempo para concretar, además la liga de las naciones de Europa nos limita, pero vamos a hacer lo posible por conseguir esos juegos. Hay gente que está encargada en ver para realizar los partidos en noviembre, esto de Ecuador me descoloca un poco. Hubo un llamado entre los técnicos, estaban interesados en hacerlo”, confirmó.

También habló sobre la información que vino de Inglaterra sobre un posible interés del Aston Villa en Juan Carlos Osorio. “Es información que sale de allá, no me acuerdo cuantas veces un técnico de Paraguay fue nombrado para dirigir en otro lugar. Yo lo escucho muy sincero al profesor, mientras no tengamos nada de parte suya, no es nada oficial, es un entrenador importante y seguro siempre tendrá propuestas”.

Después confirmó que Paraguay no hará las practicas en Ciudad del Este. “La idea del profesor es tener un lugar tranquilo para concentración, se dio la posibilidad de ir a Ciudad del Este, fuimos, vimos las canchas, le pareció bien pero está coincidiendo con una capacitación que se hace aquí, queremos ver la disponibilidad de los clubes para entrenar en sus canchas. La idea es visitar todos los clubes para hacerlos partícipes de este nuevo proyecto, hacerles sentir importante a todos ellos”, concluyó.