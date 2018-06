Vergara, virtual jugador de Olimpia

Sergio Vergara está para enfundarse la camiseta de Olimpia a partir de la siguiente semana. Existe un principio de acuerdo, pero por una “cuestión de respeto a Sportivo Luqueño” se concretará todo al cierre del torneo.

Olimpia no pierde tiempo. El campeón del Apertura acordó con Sergio Vergara, últimamente en el Sportivo Luqueño. “Se va encaminando todo”, anunció el jugador.

En comunicación con el Cardinal Deportivo, el lateral sostuvo que “se define el lunes. Regis Marques está manejando todo”. Consultado si existe un principio de acuerdo, el futbolista respondió que “sí. Por no faltarle el respeto al Sportivo Luqueño esperamos a que se haga la otra semana”.

Vergara debutó en el 2010 con el conjunto auriazul, pasó por Cerro Porteño, Libertad y está cerca de ser de Olimpia. El lateral dijo que “de Cerro no quiero hablar porque no me fue tan bien, en Libertad sí tuve muchas oportunidades y pude salir campeón”.

A sus 29 años, el jugador que conquistó el Clausura 2013 con el Ciclón y los Apertura 2016 y 2017 con el Repollero, quiere “dar un paso más” en su carrera.