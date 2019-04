El “Topo” Cáceres queda descartado

Fernando Jubero, entrenador de Cerro Porteño, habló en conferencia sobre el superclásico del sábado (17:00). El español confirmó que el experimentado Víctor Cáceres queda fuera del encuentro por lesión.

“Tenemos la obligación de salir a ganar, no hay otra cosa”, comenzó diciendo Jubero en conferencia. “El plantel está preparado, mentalizado, y muy motivado”, agregó el azulgrana.

A continuación, el del Ciclón explicó que el volante de 34 años Víctor Cáceres está descartado “por molestias musculares”. El DT no confirmó el once, pero comentó que Fernando Ovelar podría ser el Sub 19.