Victoria guaireña en el epílogo

Guaireña FC logró una agónica victoria 1-0 contra Martín Ledesma de visita en Capiatá, en el único juego de adelanto de la 16a. fecha del torneo de la División Intermedia.

El goleador de la tarde fue Carlos Duarte para los villarriqueños, al marcar el tanto en tiempo adicional. De esta manera, los guaireños cortan una racha de dos derrotas consecutivas y comienzan la ronda de revanchascon el pie derecho.

En contrapartida, Martín Ledesma vuelve a perder en condición de local y se encuentra en la zona baja de la clasificación.

Los detalles del partido:

Cancha: Enrique Soler.

Árbitro: Giancarlos Juliadoza. Asistentes: José Villagra y Rubén Mongelós. Cuarto árbitro: Isidro Baez.

Martín Ledesma: Jorge Recalde; Gilberto Benítez, Dionisio Mereles, Édgar Balbuena y Yimmy Cano; Juan Benítez (85' Miguel Sosa), Ángel Enciso, Julio Larrea y Édgar Villasboa (60' Osmar Acuña); Sergio Samudio (46' Diego Benítez) y Elias Sarquis. D.T.: Mauro Caballero.

Guaireña: Héctor Espínola; Juan Alfonzo, Raúl Piris, Marcos Acosta y Víctor Rojas; Darío Ferreira (72' Carlos Duarte), Matías Milessi, Francisco Parra y Édgar Villalba (89' Blas Claridge); César Giménez y Carlos Gonzalez (68' Luis Ortigoza). D.T.: Troadio Duarte.

Gol: 92' Carlos Duarte (G). Amonestados: 50' Parra, 67' Milessi (G), 63' Larrea, 65' D. Benítez, 86' G. Benitez, 88' Enciso (ML). Preliminar: Martin Ledesma 0 - Guaireña 1 Recaudación: 1.000.000 de guaraníes por 50 pagantes. ÚNICO COTEJO SABATINO

El único encuentro de la jornada sabatina se realizará a las 15:00 en el barrio Vista Alegre, donde Fernando de la Mora recibirá la visita de Ovetense FC. El juez del cotejo será Fernando López, asistido por los costados por Marcos Velázquez y Julio Aranda. El cuarto árbitro, Alberto Candia. LA JORNADA DOMINICAL * 10:30: River Plate vs. San Lorenzo, en los Jardines del Kelito. Árbitro: Jorge Mercado. Asistentes: Evelio Giménez y Víctor Dávalos. Cuarto árbitro: Javier Núñez. * 14:45: General Caballero ZC vs. Fulgencio Yegros, en el Hugo Bogado Vaceque. Árbitro: Julio Quintana. Asistentes: Hugo Martínez y Abrahán Portillo. Cuarto árbitro: Agustín Larramendia. * 14:45: 3 Corrales vs. Resistencia, en el Federico Llamosas (Caaguazú). Árbitro: Antonio Arias. Asistentes: Lorenzo Giménez y Derlis Viveros. Cuarto árbitro: Juan Franco. * 15:00: Rubio Ñu vs. Liberación, en La Arboleda. Árbitro: Julio Ojeda. Asistentes: Juan Olmedo y Jorge Sanabria. Cuarto árbitro: Fredy Sánchez. * 15:00: Sportivo Iteño vs. Deportivo Caaguazú, en el Salvador Morga. Árbitro: Marcos Galeano. Asistentes: Derlis González y Rubén Dávalos. Cuarto árbitro: Arnaldo Vergara. * 15:30: 2 de Mayo vs. Sportivo Trinidense, en el Río Parapití (PJC). Árbitro: Carlos Amarilla. Asistentes: Silvio Alfonzo y Jorge Molas. Cuarto árbitro: Orlando Achucarro. LA CLASIFICACIÓN River Plate 30 puntos, San Lorenzo 26, 3 Corrales 25, General Caballero 24, Fulgencio Yegros 23, 2 de Mayo 23, Resistencia 22, Fernando de la Mora 21, Guaireña 21, Caaguazú 19, Rubio Ñu 18, Liberación 17, Martín Ledesma 16, Trinidense 16, Iteño 15 y Ovetense 13.