Villagra descarta su candidatura

Santiago Villagra descartó una probable candidatura a la presidencia del Sportivo Luqueño. No obstante, indicó que está abierto a acompañar algún movimiento.

"Mucha gente me está pidiendo que vuelva al Sportivo Luqueño. Es gracias a que hicimos bien los deberes cuando lideramos esa institución. Fueron tres años intensos”, comentó Santiago Villagra, expresidente del cuadro auriazul.

Sin embargo, “no está dentro de mis prioridades actualmente, pero me pone contento que la afición luqueña y muchos amigos me pidan que retorne”. Aclaró que “como candidato, no. Puedo acompañar algún proyecto, pero como cabeza, no”, aseveró en comunicación con el Cardinal Deportivo.

Villagra explicó que tiene “muchas responsabilidades asumidas, pero jamás le voy a dar la espalda a Luqueño”. Hace semanas, varios socios solicitaron la renuncia del actual titular Walter Gustavo Benítez.